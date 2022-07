Prolongement de la ligne 14 : les Franciliens ont choisi le nom de 4 nouvelles stations

Entre le 20 juin et le 4 juillet, les Franciliens étaient invités à choisir le nom de 4 nouvelles stations de la ligne 14 du métro, actuellement en construction. Les résultats ont été dévoilés ce mercredi 27 juillet.

Des stations à nommer. «Quatre futures stations sur la ligne de métro 14, au Kremlin-Bicêtre (à la lisière de Gentilly), à Villejuif et à la jonction entre L'Haÿ-les-Roses, Villejuif et Chevilly-la-Rue et enfin, à Saint-Denis... Et une mission pour vous : choisir leur nom !», avait ainsi interpellé Ile-de-France Mobilités, invitant les Franciliens à choisir le nom de 4 des 8 futures nouvelles stations de la ligne 14.

«Le nom doit être défini avec les usagers»

Et ce mercredi, c'est officiel, celles-ci prendront le nom de «Hôpital Bicêtre» (avec comme surtitre «Kremlin Bicêtre – Gentilly»), «Villejuif-Gustave Roussy» et «L’Haÿ-les-Roses» pour les stations situées dans le sud de Paris, ainsi que «Saint-Denis Pleyel» pour la station située dans le prolongement de la ligne 14 prévu au nord.

«Nous, Ile-de-France Mobilités, pensons que le nom de chaque station doit être défini avec les usagers, car ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire et les quartiers dans lesquels ces gares seront implantées», avait alors expliqué l'autorité organisatrice des transports dans un communiqué.

Un questionnaire multi-choix

Pour chaque station, les Franciliens avaient eu à choisir entre plusieurs propositions, définies à l'avance et toutes répertoriées dans un questionnaire, ouvert du 20 juin au 4 juillet sur le site dédié https://je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr/.

Par exemple, pour la future gare de Saint-Denis Pleyel, IDFM proposait 4 choix possibles aux usagers : celui de garder le nom de «Saint-Denis-Pleyel», ou «Carrefour Pleyel» du nom de la station de la ligne 13 située à proximité, ou encore «Ignace Pleyel», du nom du musicien et compositeur.

A terme, le prolongement de la ligne 14 au sud de Paris permettra de relier la station Olympiades au nouveau terminus à l'Aéroport d'Orly en seize minutes seulement. Sept nouvelles stations verront le jour à l'horizon 2024, pour transporter 250.000 à 300.000 voyageurs supplémentaires chaque jour.

Même scénario pour le prolongement au nord de Paris, vers la future station «Saint-Denis Pleyel», qui sera un hub important et centre névralgique du Grand Paris Express. Elle deviendra ainsi le nouveau terminus de la ligne 14 au nord, remplaçant ainsi l'actuel terminus de la Mairie de Saint-Ouen.