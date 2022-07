Saint-Germain-en-Laye : la messe interrompue après une agression

Une agression est survenue dimanche 24 juillet, dans une église de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). L’assaillant a été placé en structure psychiatrique.

Une scène effrayante en pleine célébration. Dimanche 24 juillet, vers 18h50, les fidèles de l'église de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ont assisté à une violente agression provoquée par un individu de 25 ans. Le jeune homme a perturbé la messe en cours en proférant des propos blasphématoires, puis de nombreuses insultes à l'encontre des paroissiens. L'un d'eux s'est même vu asséner un coup de tête par l'assaillant hors de contrôle.

LA PISTE TERRORISTE ÉCARTÉE, L'INDIVIDU HOSPITALISÉ

Après une brève interruption, le culte a pu reprendre à la suite de l'arrivée de la police, et de l'interpellation du jeune agresseur.

Si l'église de Saint-Germain-en-Laye n'a pas souhaité communiquer sur cet incident, les paroissiens se sont révélés inquiets. Ils réclament plus de sécurité, ainsi que «de la prévention et de la formation, pour aider ces personnes à détecter un mauvais comportement et à alerter», a rapporté William Petrovic, adjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye, et chargé de la sécurité publique.

Le début de l'enquête a permis d'écarter rapidement la piste terroriste. La municipalité a donné plus d'informations sur l'agresseur en situation d'instabilité mentale : «C'est une personne déséquilibrée, en rupture de traitements psychiatriques. La police m'a d'ailleurs informée que cette personne a été placée en hospitalisation d'office (...) très certainement dans le cadre d'un contrôle médical et d'une expertise médicale qui a eu lieu», a déclaré Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye.

Une enquête est ouverte et menée par le parquet de Versailles.