Imam Hassan Iquioussen : tout savoir sur le prédicateur, dont l'expulsion a été annoncée par Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ce jeudi sur Twitter que l’ imam Hassan Iquioussen sera expulsé de France. Qui est-il ?

De nationalité marocaine

Hassan Iquioussen est un Marocain, qui vit en France depuis plusieurs dizaines d’années, selon Le Point. L'AFP indique de son côté qu'il serait né en France et que la nationalité lui aurait été retirée à sa majorité. Il est installé près de Valenciennes (Nord), à Lourches et a cinq enfants et quinze petits-enfants.

Une star de la prédication en ligne

L’ imam diffusait de nombreuses vidéos via Youtube. Certaines pouvaient atteindre des centaines de milliers de vues. Sa chaîne compte 172.000 abonnés et sa page Facebook 42.000 suiveurs.

Des positions pro-charia, sur la ligne des Frères musulmans, contre les femmes et les juifs

Sur Twitter, en même temps qu’il a affirmé que l’ imam sera expulsé, Gérald Darmanin a écrit que «ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l’encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d’égalité entre les femmes et les hommes».

En effet, dans ses prêches, l’ imam affirme que c’est la charia, la loi islamique, qui doit diriger la vie privée et publique des musulmans. Elle doit ainsi s’imposer face à celles de la République.

Dans une de ses vidéos, il a décrit à ses suiveurs comment agir sur le long terme pour réussir à imposer des créneaux séparés hommes/femmes dans les piscines, ainsi que l’autorisation du burkini. Une façon de faire qui aurait été suivie de près par l’association controversée Alliance citoyenne à Grenoble, selon Le Point.

Il milite également pour que les musulmans s’investissent en politique, afin de parvenir, petit à petit, à une islamisation du pays via les urnes. Une méthode qui porte la marque des Frères musulmans.

Ses propos pointent aussi que les femmes doivent être soumises à leur mari et que leur but est de «tout faire pour essayer de (lui) plaire», dans une vidéo nommée «bien choisi son épouse». Il y affirme par exemple que la famille du mari doit devenir prioritaire sur la sienne, qu’une femme doit être «épouse et mère», avant de penser à travailler, en même temps qu’il conseille de se détourner de celles aimant la mode ou Madonna, ou en se disant «choqué» que des filles puissent s’intéresser plus au football que des garçons.

Par ailleurs, Hassan Iquioussen a été identifié par Gérald Darmanin comme un antisémite. Des propos qu’il a tenu en 2004, 2005 et 2014 décrivaient par exemple les juifs comme des «ingrats» et «avares», qui vivaient «entre eux dans des ghettos». Apprenant sa future expulsion, il aurait indiqué publiquement que «le lobby sioniste voulait sa peau».

Une expulsion rendue possible par la loi contre le séparatisme ?

Nos confrères expliquent que l’expulsion de Hassan Iquioussen a été rendue possible par la loi «confortant le respect des principes de la République», baptisée également «contre le séparatisme». Au moment où il a voulu renouveler sa carte de séjour en France, pour dix nouvelles années, la Préfecture se serait renseignée sur ses positions, concernant la laïcité, l’égalité hommes/femmes ou les lois républicaines. Le dossier a ensuite été transmis à la commission départementale d’expulsion des étrangers, qui a émis un avis favorable à son départ. Le préfet, appuyé par Gérald Darmanin, se serait déplacé en personne devant la commission.

Il a été indiqué que l'arrêté d'expulsion doit être pris dans les prochaines heures.