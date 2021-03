Alliance citoyenne : tout savoir sur l'association pro-burkini ciblée par Gérald Darmanin

Dans un courrier adressé récemment à la Commission européenne, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé d’annuler le versement de 60.000 euros à l’association Alliance citoyenne. Il s’en est expliqué en estimant que celle-ci semble «promouvoir des règles compatibles avec la charia».

Alliance citoyenne est une association créée en 2012 à Grenoble et désormais présente également en région lyonnaise et en Seine-Saint-Denis. Elle agit officiellement en venant en aide aux locataires et aux mal-logés, mais s’est surtout fait remarquer pour sa défense du burkini.

Ainsi, en 2019, elle avait mené une opération coup de poing dans une piscine grenobloise, où des femmes vêtues de ce maillot de bain qui couvre le corps et une partie de la tête, y étaient entrées en dépit du règlement sur les mesures d’hygiène et de sécurité. En 2020, des militantes de l’association s’étaient également introduites en masse dans une salle de sport lyonnaise qui avait refusé l’entrée à une pratiquante voilée, le règlement interdisant les couvre-chefs ou proposant un hijab de sport payant.

«N’OUBLIEZ JAMAIS QUE C’EST CHARLIE QUI A DÉGAINÉ LE PREMIER»

«Parce que les injustices et discriminations qui les touchent sont nombreuses en France et qu’elles sont privées d’accès au sport, à des formations ou à des emplois, des femmes musulmanes ont décidé de s’unir pour défendre leur liberté religieuse et leurs droits», décrit Alliance citoyenne dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le ministre de l’Intérieur estime de son côté que l’association s’est «ralliée à la mouvance de l’antiracisme décolonial» et produit un discours qui cherche à accuser la France de s’en prendre aux musulmans. Pour Gérald Darmanin, elle vise, «sous couvert de combattre "l’islamophobie", (à) faire pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir, au profit des musulmans, des règles compatibles avec la charia (la loi islamique, ndlr)».

Dans la lettre envoyée à la Commission européenne (dévoilée par Le Parisien), le ministre pointe également les membres de l’association comme étant «adeptes de théorie du complot et n’exprimant aucune compassion pour les victimes du terrorisme». Taous Hammouti, une membre d’Alliance citoyenne, avait ainsi partagé sur les réseaux sociaux, après les attentats meurtriers contre Charlie Hebdo en 2015 : «N’oubliez jamais que c’est Charlie qui a dégainé le premier».

La Commission européenne a indiqué avoir reçu le courrier et préparer sa réponse.