Marseille : le «boa» aperçu dans un parc est en fait une couleuvre à collier

Ce qui semblait être un boa constricteur est en fait une couleuvre à collier. L’animal avait été aperçu dans un parc de la ville de Marseille dimanche dernier.

Une certaine ressemblance. «La vie va pouvoir reprendre au Parc Pastré», a annoncé Jean-Pierre Cochet, l’adjoint au Maire de Marseille en charge de la sécurité civile et de la gestion des risques. Et pour cause, l’animal sans patte qui avait été qualifié de boa constricteur, dans un premier temps, «s’est avéré être une couleuvre».

Le boa s'est avéré être une couleuvre plus conforme à nos latitudes. La vie va pouvoir reprendre au Parc Pastré. Bravo aux équipes de la ville pour leur mobilisation et merci aux marseillais d'avoir eu le bon réflexe en appelant Allô Mairie. https://t.co/ki8wSsG1uI — Jean-Pierre Cochet (@jpcochet13) July 31, 2022

Dimanche dernier, les équipes de la Ville de Marseille étaient sur place pour tenter de retrouver l’animal, qu’elles pensaient être un boa. À savoir que cette race de reptile peut mesurer entre 1,50 et plus de 4 mètres.

La ville avait donc lancé un appel à la plus grande vigilance, tandis que le secteur avait été quadrillé pour retrouver le serpent.

Finalement, Jean-Pierre Cochet a rassuré, dans la même journée, que «la couleuvre est plus conforme à leurs latitudes», avant de féliciter les équipes «pour leur mobilisation», et de remercier les Marseillais d’avoir eu «le bon réflexe d’appeler Allô Mairie».

Bien qu'il existe des couleuvres vénimeuses dont la morsure est désagréable, elles sont généralement inoffensives pour l'homme.