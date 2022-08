Justice : Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen

La justice a suspendu, vendredi 5 août, l'expulsion du prédicateur Hassan Iquioussen, demandé le 28 juillet dernier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce dernier a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'Etat.

Il ne quittera pas le territoire. Le tribunal administratif de Paris a suspendu ce vendredi l'expulsion de l'imam du Nord Hassan Iquioussen vers le Maroc, qui avait été ordonnée par le ministère de l'Intérieur, estimant qu'elle porterait une «atteinte disproportionnée» à sa «vie privée et familiale».

Le Tribunal administratif de Paris vient de suspendre l'expulsion de M. #Iquioussen en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Loin des sirènes médiatiques, le droit. — Lucie Simon (@LucieSimon94) August 5, 2022

«Le Tribunal administratif de Paris vient de suspendre l'expulsion de M. Iquioussen en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Loin des sirènes médiatiques, le droit.», a rapidement partagé sur Twitter son avocate suite au verdict prononcé.

Gérald Darmanin «bien décidé à lutter»

Sitôt connue la décision du tribunal administratif, Gérald Darmanin a fait valoir dans un communiqué qu'il était «bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraires à l'égalité entre les hommes et les femmes», et fera ainsi «appel devant le Conseil d'Etat» de cette décision.

Expulsion de l’Imam Iquioussen : bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes, je fais appel devant le Conseil d’Etat de la décision de suspension. pic.twitter.com/IUBiYPfNIm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 5, 2022

En effet, le locataire de la place Beauvau avait annoncé la semaine dernière l'expulsion prochaine de ce prédicateur né en France mais de nationalité marocaine, accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et «anti-femmes» lors de prêches ou de conférences, tenus il y a près de 20 ans pour certains.

«Au nom de la famille, nous sommes très heureux de cette décision», s'est par ailleurs réjoui l’un des fils du prédicateur, Sofiane Iquioussen, ajoutant que son père «n’est pas à son domicile actuellement, il a préféré partir se reposer».