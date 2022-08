Daniel Lévi : le chanteur enterré ce dimanche à Marseille

Les obsèques du chanteur Daniel Lévi, décédé samedi à l'âge de 60 ans, auront lieu ce dimanche 7 août à Marseille, a annoncé son épouse sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, le chanteur Daniel Lévi, connu pour son rôle de Moïse dans la comédie musicale «Les Dix Commandements» est décédé samedi à l'âge de 60 ans.

Sur les réseaux sociaux de l'artiste, Sandrine Lévi, son épouse a rendu hommage à son mari. «Mon mari, mon roi Daniel Haim ben Sarah Lévi a rejoint le Gan Eden».

Cette dernière a également précisé que les obsèques du chanteur, né en 1961 à Constantine, auraient lieu ce dimanche au cimetière juif Saint-Pierre de Marseille.

La voix des «Dix Commandements»

Benjamin d'une famille de sept enfants, Daniel Lévi a passé son enfance à Lyon et étudié le piano pendant une dizaine d'années. Il débute sa carrière au début des années 1980 avec un premier album, «Cocktail» qui ne connaît pas le succès escompté.

Après plusieurs collaborations prestigieuses, comme celles avec Gloria Gaynor, qui l'engage en première partie de sa tournée européenne, ou Michel Legrand, qui lui propose d'enregistrer des chansons de la bande originale du film «Parking» de Jacques Demy (1985), Daniel Levi participe à sa première comédie musicale en 1991.

En 2000, Daniel Lévi connaît la consécration avec le rôle de Moïse dans la comédie musicale d'Elie Chouraqui et de Pascal Obispo «Les Dix Commandements», et sa chanson phare «L'Envie d'aimer».

La comédie musicale est un triomphe au Palais des Sports durant plusieurs semaines et en tournée. L'album se vend à 1,3 million d'exemplaires, selon Universal Music France.

Après l'arrêt des «Dix Commandements», Daniel Lévi reprend sa carrière solo et ses compositions teintés de jazz, soul music, et de variété française. Au total, il a sorti six albums solo.