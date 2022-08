Haïm Korsia sur l'expulsion d'Hassan Iquioussen : «Quand quelqu'un est hors-la-loi, on le met hors d'état de nuire»

Invité dans La Matinale de CNEWS ce lundi 8 août, le grand rabbin de France Haïm Korsia est revenu sur l'expulsion du prédicateur Hassan Iquioussen, qui a été suspendue par la justice.

La justice administrative a suspendu, vendredi 5 août, en urgence l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen vers le Maroc, estimant qu'elle porterait une «atteinte disproportionnée» à sa «vie privée et familiale». Une décision dont le ministère de l'Intérieur a immédiatement annoncé faire appel.

Le grand rabbin de France Haïm Korsia a été interrogé à ce sujet, ce lundi 8 août, dans La Matinale de CNEWS. Selon lui, «il aurait fallu anticiper cette expulsion depuis 2004». «Je trouve difficilement acceptable qu'on explique qu'il a dit des choses horribles et répréhensibles par la loi, et qu'on entérine pas ce que l'on nous explique, à savoir que, quand quelqu'un est hors-la-loi, on le met hors d'état de nuire», a-t-il dénoncé.

Pour rappel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé la semaine dernière l'expulsion prochaine de l'imam Hassan Iquioussen, né en France mais de nationalité marocaine. Le prédicateur est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et «anti-femmes» lors de prêches ou de conférences, tenus il y a près de 20 ans pour certains.

un Verdict d'ici à la fin de l'été

Le jugement du tribunal administratif de Paris a estimé que les propos de l'imam lors d'une conférence en 2018 selon lesquels un homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer constituaient bien «des actes de provocation (...) à la discrimination envers les femmes». Mais ce seul motif «ne (peut) justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale», avait-il conclu.

Le verdict du Conseil d'Etat est attendu d'ici à la fin de l'été à la suite de l'appel de Gérald Darmanin.