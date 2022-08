Bison Futé : les prévisions de trafic sur les routes pour ce week-end du 15 août

Les traditionnels embouteillages du week-end du 15 août seront à nouveau au rendez-vous cette année. La journée de samedi s'annonce particulièrement difficile, d'après les prévisions de Bison Futé.

En ce long week-end du 15 août, les routes de France s'annoncent, sans surprise, encombrées. La journée de samedi sera la pire, mais les premières difficultés apparaîtront dès aujourd'hui. Selon Bison Futé, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Arc méditerranéen concentreront la majeure partie des bouchons prévus ce week-end. Les autoroutes A7, A8 et A9 seront les plus touchées.

Vendredi 12 août

La circulation sera difficile sur tout le pays dans le sens des retours aujourd'hui, voire très difficile pour les automobilistes reliant la Méditerranée à l'Ile-de-France. A ceux-là, Bison Futé conseille de regagner ou traverser la région parisienne avant 14h.

©Bison Futé

Ce vendredi, le tunnel du Mont-Blanc sera également à éviter en retour vers la France, de 14h à 21h. Plus d'une heure d'attente est prévue à ce moment-là. Dans le sens des départs, la circulation sera difficile seulement en Ile-de-France, qu'il est recommandé de quitter ou traverser avant 12h, et sur la côte méditerranéenne.

Samedi 13 août

La situation s'annonce très difficile sur l'ensemble des grands axes de liaison du pays ce samedi. Bison Futé a classé cette journée rouge au niveau national et quel que soit le sens des déplacements. L'Arc méditerranéen est même classé noir pour les départs, signe d'une circulation «extrêmement difficile».

©Bison Futé

Dans ce sens, il est donc conseillé d'éviter l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 6h à 18h, mais aussi entre Orange et Marseille, de 9h à 19h. L'A54 reliant Nîmes et Salon-de-Provence sera également très encombrée de 10h à 16h et il en sera de même pour l'A9 entre Orange et Narbonne de 7h à 17h, ainsi qu'entre Narbonne et Perpignan, de 8h à 17h.

Dimanche 14 août

Dimanche, les routes seront à nouveau plus praticables, avec toutefois quelques difficultés de circulation autour de la Méditerranée, dans les deux sens. Du côté des retours, elles s'étireront jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes et même un peu au-delà.

©Bison Futé

Dans le sens des départs, le mieux sera sans doute d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 19h et entre Orange et Marseille, de 14h à 20h. L'A9 entre Orange et Narbonne sera également très fréquentée, de 10h à 19h. Ces mêmes axes seront à surveiller pour les retours, de 9h à 19h pour l'A7 entre Marseille et Lyon et de 10h à 20h pour l'A9 entre Narbonne et Orange.

Lundi 15 août

Puisque la fête de l'Assomption tombe lundi, il faut également s'attendre à de nombreux déplacements ce jour-là, pour ceux qui auront profité du week-end prolongé.

©Bison Futé

Le 15 août, Bison Futé prévoit toutefois une situation «habituelle» sur tout le pays, excepté en Ile-de-France où la circulation sera difficile dans le sens des retours. Il est donc conseillé de regagner ou traverser la région avant 14h.