Vacances de printemps : voici les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Alors que les zones A et C sont en pleine période de vacances scolaires, Bison Futé prévoit une circulation fluide sur l’ensemble du réseau routier de l’Hexagone ce week-end, à l’exception de l’Ile-de-France dans le sens des départs vendredi et samedi.

Un week-end tranquille en apparence sur les routes tricolores. Pour ce week-end marquant le début des vacances de printemps pour la zone A, ainsi que la deuxième semaine de congés pour la zone C, Bison Futé prévoit des conditions de circulation habituelles dans toute la France.

© Bison Futé

L’organisme anticipe néanmoins une circulation difficile en Ile-de-France dans le sens des départs ce vendredi et ce samedi. Il recommande donc de quitter la région ou de la traverser avant 12h vendredi, et avant 8h samedi, tout en préconisant d’éviter au possible les autoroutes A10 et A6.

© Bison Futé

Bison Futé alerte aussi sur une «augmentation sensible des trafics» routiers vendredi du milieu d’après-midi au début de soirée. L’autoroute A13 devrait également connaître des difficultés de circulation dès le début d’après-midi ce vendredi.

Pour ce samedi, l’organisme prévoir une intensification de la circulation routière dans tout l’Hexagone dès le milieu de matinée.