Pr Enrique Casalino sur le manque de médecins : «Le problème en France c'est que nous sommes très forts pour faire des diagnostics, mais très mauvais pour les mettre en place»

Invité ce vendredi matin dans La Matinale de CNEWS, le professeur Enrique Casalino est revenu sur le manque de médecins en France.

Le professeur Enrique Casalino a commenté le manque de médecins en France ce 12 août dans la Matinale de CNEWS. «Le problème en France c'est que nous sommes très forts pour faire des diagnostics, mais très mauvais pour mettre en place des solutions», a analysé l'infectiologue.

Il a pris en exemple le système de la tarification à l'activité (T2A), qui finance actuellement les hôpitaux. «La T2A, c'est dire que l'appendicite vaut tant d'euros pour l'hôpital, la cholécystite tant d'euros, l'infractus tant d'euros... Et c'est un peu modulé en fonction du terrain : si vous êtes jeune et en bonne santé c'est un peu moins, si vous êtes âgé et fragile vous risquez de passer plus de temps à l'hôpital», a expliqué Enrique Casalino.

«On critique la T2A», a-t-il poursuivi, «c'est facile de dire que c'est de la faute de la T2A. Mais quel est l'autre système qu'on propose ? Personne n'a de plan B (...) Personne n'a une autre solution.»

Cette tendance à critiquer sans apporter d'alternative se retrouve dans le problème du manque de médecins. «On dit qu'il n'y a pas assez de médecins et que les infirmiers et aide-soignants sont mal payés», résume Enrique Casalino. «Mais nous n'avons jamais travaillé l'attractivité» du métier.