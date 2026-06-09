Retour de la chaleur ce week-end : où va-t-il faire le plus chaud en France ?

Après une semaine maussade, un puissant anticyclone positionné sur l’Atlantique devrait faire revenir le soleil et grimper les températures bien au-delà des normales de saison pour ce week-end. La barre des 30 °C sera largement dépassée dans plusieurs localités.

Le retour des grandes chaleurs. Moins de deux semaines après l’épisode caniculaire de la fin du mois de mai, les fortes températures devraient de nouveau gagner l’Hexagone avec l’arrivée d’un puissant anticyclone positionné sur l’Atlantique, annonce Météo-France.

Le mercure grimpera progressivement de vendredi à dimanche pour atteindre parfois 35 °C localement. Une grande prudence est recommandée.

retour de la chaleur vendredi

La hausse des températures débutera dès ce vendredi 12 juin. Dans la matinée, le mercure sera déjà relativement élevé avec une moyenne comprise entre 16 et 21 °C sur la moitié nord malgré quelques averses et un léger voile nuageux, et entre 19 et 26 °C sur la moitié sud. Dans l’après-midi, la chaleur grimpera jusqu’à 25 °C sur la moitié nord, et jusqu’à 31 °C sur la moitié sud. La maximale (31 °C) sera pour Montpellier (Hérault), tandis que la barre des 30 °C sera atteinte à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et localement dans les Landes.

Météo-France

Un samedi chaud et ensoleillé

Samedi 13 juin, des températures estivales sont attendues sur l’ensemble du pays. Si quelques averses orageuses persisteront sur un quart nord-est dans la matinée, les températures atteindront les 24 °C sur la moitié nord et jusqu’à 27 °C sur la moitié sud. Dans l’après-midi, un soleil de plomb brillera sur tout l’Hexagone, avec un mercure qui se rapprochera des 30 °C sur la moitié nord (29 °C à La Rochelle, 28 °C à Nantes ou encore 26 °C à Paris) et dépassera cette barre sur les régions méditerranéennes et dans le sud-ouest.

Météo-France

La maximale (33 °C) sera atteinte à Montpellier (Hérault). Il fera par ailleurs 32 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 31 °C à Bordeaux (Gironde), 30 °C à Toulouse (Haute-Garonne), Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Limoges (Haute-Vienne). Des températures élevées seront observées à Lyon (Rhône), Montélimar (Drôme) et Ajaccio (Corse-du-Sud), avec au moins 28 °C sur le thermomètre. La minimale sera en revanche pour la pointe du Cotentin, avec 19 °C attendus à Cherbourg.

Un dimanche estival

Dimanche 14 juin, les températures grimperont encore un peu plus avec des moyennes dans la matinée comprises entre 18 et 25 °C au nord et entre 22 et 28 °C au sud. Il fera particulièrement chaud dans les région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Dans l’après-midi, le mercure sera très élevé pour la saison avec des températures qui grimperont jusqu’à 32 °C sur la moitié nord et jusqu’à 33 °C sur la moitié sud. Dans certains conditions, notamment avec le manque de vent, certaines petites localités pourraient observer des températures supérieures à 35 °C.

Météo-France

La maximale (33 °C) est attendue à Bordeaux (Gironde) et à Toulouse (Haute-Garonne). Il fera 32 °C à Nantes (Loire-Atlantique) et Tarbes (Hautes-Pyrénées). La barre des 30 °C sera par ailleurs atteinte à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et à La Rochelle (Charente-Maritime). Il fera aussi 29 °C à Paris, Vichy (Allier), Montpellier (Hérault) et Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), tandis qu’il fera 28 °C à Lyon (Rhône) et à Brest (Finistère).

Ce temps chaud devrait se poursuivre en début de semaine prochaine, précise Météo-France, qui attribue un indice de confiance situé entre 3/5 et 4/5 pour ces prévisions.