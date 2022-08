Inflation : Carrefour bloque les prix de 100 produits «du quotidien» jusqu’au 30 novembre

Le géant de la grande distribution Carrefour a annoncé ce lundi bloquer les prix de 100 produits «du quotidien» de sa marque jusqu’au 30 novembre, cela pour aider les Français à faire face à l’inflation.

Œufs, café, savon, protections périodiques… Carrefour a annoncé ce lundi bloquer les prix de 100 produits du quotidien, alimentaires ou d’hygiène, pour «soutenir le pouvoir d’achat des Français», a déclaré le géant de la grande distribution dans un communiqué.

Cette opération démarre ce lundi et court jusqu’au 30 novembre. Les produits concernés par ce blocage sont ceux de la marque propre Carrefour, et ont été listés sur le site internet de l’enseigne. Les prix sont donc gelés sur des céréales, du thé, des compotes, du lait en poudre, du sucre, des conserves de sardines ou de légumes, des viandes comme du poulet ou des saucisses, de la lessive, des couches, des protections périodiques, du liquide vaisselle ou encore du gel douche et du shampoing.

Carrefour répond ainsi à l’appel du gouvernement aux grandes entreprises pour participer à l’effort de lutte contre l’inflation. L’exécutif avait justement demandé au secteur privé de compléter les mesures prises dans son projet de loi en faveur du pouvoir d’achat.

TotalEnergies a par exemple, début juillet, annoncé une nouvelle remise de 20 centimes par litre de carburant, jusqu’au 1er novembre, puis de 10 centimes jusqu’au 31 décembre, en plus de la ristourne de 30 centimes par litre du gouvernement qui entrera en vigueur au 1er septembre. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré ce dimanche que la France était «au pic de l'inflation», et qu'il était donc nécessaire de continuer à soutenir le pouvoir d'achat.