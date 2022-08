Nord : un kangourou retrouvé mort près de la forêt de Mormal

Aperçu dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 août par une automobiliste près de la forêt de Mormal (Nord), un kangourou a finalement été retrouvé mort par un randonneur ce dimanche. L’animal aurait été mortellement percuté par une voiture, selon les premiers éléments de l’enquête.

Il n’a pas survécu dans ce milieu loin d’être familier. Un kangourou a été retrouvé mort par un randonneur dans la forêt de Berlaimont (Nord).

«Son corps gisait sur la route départementale entre Berlaimont et Herbignies. Le plus probable, c’est qu’il a été percuté par une voiture. Le temps que nous nous rendions sur place pour en savoir plus sur ce kangourou et savoir s’il était pucé, la dépouille avait déjà été emportée», a détaillé Jean-François Hogne, le responsable du collectif Mormal patrimoine auprès de la Voix du Nord. D’après cette même source, l’animal se serait échappé d’un enclos situé dans la commune de Jolimetz.

Une vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

La veille, l’automobiliste ayant vu pour la dernière fois l’animal en vie avait publié sur Facebook une vidéo d’une trentaine de secondes le montrant bondissant le long de la route malgré les phares des voitures.

Ce lundi matin, la vidéo cumulait déjà 45.000 vues en quelques heures.

Début août, deux patrouilles de gendarmerie avaient été déployées dans le secteur de la Croixille en Mayenne afin de retrouver la trace d’un kangourou renversé par un automobiliste.