Paris : réclamer un loyer de 550 euros pour 4 m2, est-ce légal ?

Alors qu'un serveur parisien de 42 ans a révélé payer un loyer de 550 euros pour un studio de 4 m2, beaucoup s'interrogent sur les pratiques peu scrupuleuses de certains propriétaires parisiens, et sur la légalité de ces locations. La municipalité parisienne entend lutter contre ces locations illégales.

C'est une réalité qui est celle de beaucoup de Franciliens aux faibles revenus : pour se loger à Paris et dans la région, ils doivent parfois accepter des logements insalubres loués à un prix exorbitant. C'est le cas de Massi, 42 ans, qui travaille dans une grande brasserie parisienne et qui loue un mini studio de 4 m2 pour la considérable somme de 550 euros par mois rue des Vignoles (20e), selon les informations du Parisien.

Un tarif particulièrement élevé (plus de 120 euros le m2) pour une pièce qui ne devrait pas, selon la loi, pouvoir être louée. Selon la règlementation en vigueur, un logement mis en location doit en effet «respecter une surface minimum». Un «critère de décence», selon l'administration française, qui stipule que le logement «doit comporter au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable d'au moins 9 m2 et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m, soit un volume habitable d'au moins 20 m3».

Pour Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, l'affaire doit donc se régler devant les tribunaux. «La Ville se portera systématiquement partie civile pour soutenir les victimes», annonce l'élu communiste sur Twitter, dénonçant des «marchands de sommeil qui se gavent sur le dos des plus modestes». Lui espère les voir «condamnés», mentionnant que le droit est bien du côté des locataires.

550 euros pour 4 mètres carrés...





Et on trouve encore des "experts" pour expliquer que les bailleurs privés doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent et que le marché doit agir tout seul. https://t.co/x4vNrM7DSa

— Ian Brossat (@IanBrossat) August 24, 2022