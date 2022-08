Vols de montres de luxe à Paris : hausse du nombre d'interpellations

Depuis 2019, l'été voit ressurgir un phénomène inquiétant à Paris : les vols violents de montres de luxe.

Ces vols sont certes en légère diminution mais les interpellations, elles, plus nombreuses : 175 depuis janvier, contre 85 sur la même période en 2021.

Les malfrats ont souvent pour habitude d’agir à deux ou trois dans tous les quartiers de la capitale. Ils rivalisent de violence pour s'emparer directement des montres sur le poignet de leur propriétaire. «Une équipe de délinquants repère la victime, la suit et elle passe à l’acte dans un endroit clos à l’abri des regards du public comme un parking sous-terrain ou un hall d’immeuble», a déclaré à CNEWS le commissaire Julien Herbaut, le chef de la Sûreté Territoriale de Paris.

«L’étranglement a pour finalité d’immobiliser la victime et de permettre aux auteurs de dérober le plus rapidement la montre avant de prendre la fuite», a rajouté le commissaire. Originaires de Paris ou de petite couronne, les suspects ont des antécédents de cambriolage, vol à la tir, vol avec violence. Sur leur trace, une trentaine d’enquêteurs spécialisés dans la Sûreté Territoriale de Paris qui affiche plus de 60% de faits résolus.

«Cette délinquance est considérée par les jeunes comme rentable. Les montres se revendent relativement vite, mais le calcul financier est largement contrebalancé par le manque d’intérêt sur le plan pénal. Ce sont des jeunes, lorsqu’ils sont majeurs, qui sont déjà connu par la justice et qui sont incarcérés dès leur comparution face aux tribunaux», a rapporté.

Plusieurs vigiles de restaurants huppés ont déclaré que pour éviter le vol par étranglement, de plus en plus de clients évitent de porter leur montre ou de consommer dans des terrasses ouvertes.