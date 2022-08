Paris : une jeune femme violée dans une camionnette, un homme interpellé

Un homme a été interpellé dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 août, accusé d'avoir violenté et violé une jeune femme de 19 ans, avec qui il avait passé la soirée dans un bar situé dans le 13e arrondissement de Paris.

Un terrible fait divers. Un homme a été interpellé cette nuit, à Paris, après qu'une femme a été découverte en état de choc dans la rue. Selon une source proche du dossier à CNEWS, elle marchait nue rue de la Vistule, dans le 13e arrondissement de la capitale.

Les chaussures retrouvées dans la camionnette

La victime a été signalée peu avant 3h du matin, et a ensuite expliqué avoir passé la soirée dans un bar avec un homme de 48 ans, Karim K, qui l'aurait attirée à l'arrière d'une camionnette avant de la violer.

Originaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et domicilié à Paris, l'homme a finalement été appréhendé, retrouvé alcoolisé dans sa camionnette garée non loin de là. A l'arrière, se trouvaient des chaussures correspondant à celles de la plaignante et un soutien-gorge. Un ticket du bar a également été trouvé sur lui.

Placé en garde à vue dans les locaux du troisième district de police judiciaire de Paris, Karim K. serait d'ailleurs «très défavorablement connu des forces de l’ordre», et ce, «notamment pour des faits d’agression sexuelle», selon une information du Parisien.