Pouvoir d’achat, crise climatique, emploi…. La réponse d’Emmanuel Macron aux Français

Pouvoir d’achat, transition écologique, emploi… Emmanuel Macron a fixé ses principaux chantiers du quinquennat dans une lettre aux Français publiée par Challenges.

Répondre aux principales inquiétudes des Français : c’est ce qu’Emmanuel Macron entend accomplir ces cinq prochaines années. Dans une lettre aux Français, publiée par Challenges, le chef de l’État revient sur les principaux sujets de préoccupations de la population, à savoir la crise climatique, le pouvoir d’achat et l’emploi, selon une enquête d’opinion publiée dans le même journal.

«Au fond, ce que trace en creux cette étude, ce sont des caps pour la France, confortant ceux que nous suivons depuis cinq ans, réaffirmés pendant la campagne présidentielle, et vers lesquels nous continuerons d’avancer», a analysé le président.

Une inflation maîtrisée mais des réponses à apporter

Pour répondre à la crise climatique, et sortir des énergies fossiles, Emmanuel Macron réitère sa volonté de relancer la filière nucléaire française. «Faire de la France le premier grand pays au monde à sortir des énergies fossiles, au sein du premier continent neutre en carbone en 2050, est un combat à notre portée», a-t-il insisté.

Concernant le pouvoir d’achat, le président français a tenu à souligner les mesures que le gouvernement a déjà prises, et le fait qu’il a réussi à contenir l’inflation française, en comparaison à nos voisins européens.

«20 milliards d’euros ont été engagés dans la loi votée cet été en plus des mesures déjà mises en œuvre : revalorisation immédiate et rétroactive de plusieurs allocations ainsi que des retraites, triplement de la prime dite Macron, dégel du point d’indice des fonctionnaires, prolongation du bouclier énergétique et des dispositifs d’allégement de la facture de carburant, suppression de la redevance audiovisuelle...», a-t-il détaillé.

réformer l'école

«Troisième grande inquiétude, l’avenir de nos enfants», a poursuivi Emmanuel Macron dans sa lettre. «Nous le savons, c’est par l’école que nous combattrons le mieux les inégalités à la racine, en y rebattant les cartes du destin», a-t-il écrit.

Emmanuel Macron a aussi déclaré vouloir renforcer les dispositifs d’apprentissage, l'instruction des fondamentaux à l’école et mettre l’accent sur l’éducation physique et sportive dès l’école primaire. Il a aussi affirmé rêver «de professeurs plus épanouis et mieux valorisés», dans un contexte de crise des recrutements pour la rentrée scolaire.

Affronter les défis du siècle

À ces engagements s’ajoutent la poursuite de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie.

« Notre peuple affronte les défis du siècle les yeux grands ouverts, conscients des difficultés et des périls, mais confiants dans leur capacité à les surmonter, sûrs de leurs forces », a-t-il conclu.

Emmanuel Macron se veut confiant, et a promis que le gouvernement consacrera «toute [son] énergie» à la réalisation de ces objectifs pour le pays, pendant les cinq prochaines années, avec le soutien des Français. «Je sais que nous y arriverons.»