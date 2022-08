Prisca Thévenot : «LFI a une très forte propension à polémiquer et faire le buzz»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi, Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance a déclaré que la France insoumise avait «une très forte propension à faire le buzz».

Lors de son déplacement à Mayotte, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a annoncé qu’il allait faire des propositions au président de la République pour que les lieux de redressement soient ouverts pour les mineurs délinquants. Quelques heures après cette annonce, Bastien Lachaud, député de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis, a dénoncé ces propos. «Et pourquoi pas le bagne de Cayenne aussi ? Darmanin et son maître Macron continuent leur fuite en avant dans la démagogie d'extrême-droite. Cette proposition insensée est une ignominie et une insulte pour Mayotte, les militaires, la réinsertion. Consternant et répugnant», a écrit le député LFI sur les réseaux sociaux.

Et pourquoi pas le bagne de Cayenne aussi ? #Darmanin et son maître #Macron continuent leur fuite en avant dans la démagogie d'extrême-droite. Cette proposition insensée est une ignominie et une insulte pour Mayotte, les militaires, la réinsertion. Consternant et répugnant. https://t.co/4dYR0bDQ4B — Bastien Lachaud (@LachaudB) August 22, 2022

«Je pense que la France Insoumise a une très forte propension à polémiquer et faire le buzz. En ce qui concerne les propositions, on attend toujours. On a vécu un été où ce sont surtout les rangs de LFI qui ont empêché de faire avancer les sujets pour les Français», a déclaré, en réaction à ce tweet, Prisca Thévenot, la porte-parole de Renaissance, sur le plateau de CNEWS.

«C’est bien de vouloir faire du buzz, c’est bien d’avoir pleins de likes sur les réseaux sociaux, mais ils n’ont pas été élus pour ça. Ils ont été élus pour apporter des solutions aux Français et j’aimerais bien qu’ils s’y attachent», a ajouté Prisca Thévenot.