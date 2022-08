Salaire des enseignants débutants, création d'un fonds d'innovation stratégique... Emmanuel Macron fait plusieurs annonces éducatives

S'exprimant ce jeudi 25 août devant les recteurs et les rectrices d'académie réunis à la Sorbonne, à Paris, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces en matière d'éducation avec pour pierre angulaire la promesse qu'aucun enseignant ne serait payé en-deçà de 2.000 euros net mensuels en début de carrière.

Au moins 2.000 euros net mensuels pour les professeurs débutants

A dix jours de la rentrée des classes, s'exprimant devant les recteurs et les rectrices d'académie réunis à la Sorbonne, à Paris, Emmanuel Macron a notamment indiqué que la revalorisation des salaires des enseignants serait «poursuivie» afin qu'aucun professeur ne commence sa carrière «à moins de 2.000 euros net» par mois.

«La revalorisation (...) permettra 10 % d’augmentation de manière inconditionnelle. A cela s’ajoutera le pacte qui permettra à ceux qui veulent s’engager dans des missions d’être reconnus et rémunérés, et d’avoir un second volet permettant une augmentation jusqu’à 20 %», a promis le chef de l'Etat.

Un fonds d'innovation pédagogique dôté «d'au moins 500 millions d’euros»

Favorable à une plus grande liberté pédagogique laissée aux enseignants, Emmanuel Macron a également annoncé ce jeudi la création d'un fonds d'innovation pédagogique «d'au moins 500 millions d'euros», dès le mois prochain, pour les établissements souhaitant mettre en place un projet pédagogique spécifique.

«On y met de l'argent, au moins 500 millions d'euros, au plus près du terrain» et cela doit être «déboursé au plus vite», a déclaré le président de la République.

Une transformation «profonde» des lycées professionnels

Autre annonce de taille, Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait mettre en oeuvre une «transformation profonde» des lycées professionnels passant par le développement «des temps de stage d'au moins 50 %», lesquels seront mieux rémunérés.

L'objectif, a-t-il poursuivi, sera aussi de «ré-arrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail», car, selon lui, «la réussite de nos lycées sera absolument clé pour le plein emploi». Sur ce volet la question de la liberté pédagogique sera là encore centrale, Emmanuel Macron voulant bâtir cette transformation profonde en confiant au lycée professionnel «l'autonomie, les moyens d'innover, de mieux préparer les jeunes au monde de l'entreprise».

Le chef de l'Etat souhaite aussi «recruter davantage de professeurs associés issus du monde professionnel qui verra sa place renforcée dans les conseils d'administration» et «préparer les jeunes à la recherche d'emploi avant la fin de leurs études».