Allocations, primes, carburants, sport... Quelles sont les aides pour la rentrée ?

A l’approche de la rentrée, les foyers pourront bénéficier de différentes aides afin de faire face à l’inflation. Voici les différents dispositifs que pourront percevoir les ménages.

Allocation de rentrée scolaire

Cette aide est versée aux foyers à l’approche de la rentrée scolaire, notamment pour aider à l’achat des fournitures. Son montant est déterminé par le revenu et le nombre d’enfants du foyer et peut ainsi aller jusqu’à 428 euros par enfant. Petite nouveauté cette année : revalorisée de 4% dans le cadre de la loi pouvoir d’achat, l’allocation de rentrée scolaire a normalement déjà été versée en partie. La majoration fera l’objet d’un second versement d’ici le milieu du mois de septembre.

La prime de rentrée

Votée le 4 août dernier par les députés afin de renforcer le pouvoir d’achat des ménages, la prime de rentrée s’adresse aux foyers les plus modestes, qui touchent déjà les minimas sociaux, les APL et les étudiants boursiers. Le 15 septembre, ils recevront 100 euros avec un complément de 50 euros par enfant. Les bénéficiaires de la prime d’activité auront également une prime de rentrée, mais le montant n’est pas encore déterminé.

La remise sur le carburant

Avec l’inflation, les prix ont flambé, et en particulier celui de l’énergie. Depuis plus de six mois, les prix du carburant ont connu une très forte hausse, passant au-dessus des 2 euros le litre. Le gouvernement a donc mis en place une remise sur le prix au litre, de quelques centimes. Actuellement de 18 centimes, cette remise va passer à 30 centimes au mois de septembre et d’octobre. Par la suite, elle retombera à 10 centimes de novembre jusqu’à la fin de l’année.

Le Pass’Sport

Il s'agit d'une aide pour inciter les Français à faire plus de sport. Les élèves mineurs bénéficiaires d’une allocation de rentrée scolaire, les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de moins de 19 ans, les étudiants boursiers de moins de 28 ans, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de moins de 30 ans pourront obtenir le Pass’Sport. D’une valeur de 50 euros, il permet de financer l’inscription dans une structure sportive pour la saison prochaine.

Aide à l’achat d’un vélo

Il existe déjà des aides pour les cyclistes qui souhaiteraient investir dans un vélo. Celles-ci seront étendues à l’achat de vélos électriques, depuis le 15 août et jusqu’au 31 décembre. L’aide peut atteindre 2.000 euros pour l’achat d’un vélo cargo, un vélo pliant, une remorque électrique pour vélo ou un vélo adapté aux personnes en situation de handicap. Pour un simple vélo neuf, l’aide peut aller jusqu’à 400 euros.

La prime de partage de la valeur

Il s’agit d’un complément salarial facultatif, pour une nouvelle version de la «prime Macron». Facultative car elle dépend de l’employeur : si le salarié gagne moins de trois fois le SMIC, la prime est fiscalement avantageuse. En effet, il peut bénéficier d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, plafonnée à 3.000 euros. Dans certaines conditions, comme en cas de signature d’un accord d’intéressement ou de versement par un organisme d’intérêt général, elle peut atteindre 6.000 euros. La prime peut être perçue en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un par trimestre.