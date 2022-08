Les Républicains : candidat à la présidence, Serge Grouard veut un «accord de gouvernement»

Serge Grouard, maire d'Orléans et candidat à la présidence des Républicains en décembre, a défendu ce samedi l'idée d'un «accord de gouvernement» avec la majorité présidentielle.

Nouvelle dissension chez les Républicains. Ce samedi, dans un discours tenu à Orléans (Loiret), le maire LR Serge Grouard s'est dit favorable à «un accord de gouvernement» avec la majorité présidentielle.

Au lendemain des élections législatives, Christian Jacob, président du parti, avait fermement affirmé qu'il n'était «pas question» de bâtir «ni un pacte de coalition de quelque nature que ce soit» avec le groupe Renaissance, à l'Assemblée nationale.

Retrouvez l’intégralité de mon discours de rentrée politique du samedi 27 août 2022, où j’ai présenté ma candidature à la présidence de @lesRepublicains, sur ce lien https://t.co/6DReQTor19 #RefaireFrance pic.twitter.com/RiXm6vTDrJ — Serge Grouard (@SergeGrouard) August 28, 2022

Selon Serge Grouard, cet accord permettrait de «répondre aux urgences», qu'elles soient liées aux thèmes régaliens, sociaux ou environnementaux. «Nous demeurons la clé de voûte du système politique avec nos 62 députés et notre majorité au Sénat», a-t-il exposé devant ses partisans.

Le premier édile d'Orléans a précisé qu'«aucune compromission n'était possible et qu'il ne s'agissait certainement pas de se fondre dans la majorité présidentielle». Il plaide également pour une «négociation de parti à parti», afin de «dégager une feuille de route gouvernementale».

CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DU PARTI EN DÉCEMBRE

Député du Loiret de 2002 à 2017, Serge Grouard a profité de cette allocution publique pour officialiser sa candidature à la présidence des Républicains. L'élection aura lieu les 3 et 4 décembre prochains (et le 11 pour un éventuel second tour).

«Parce qu’il ne peut être question de réduire le processus d’élection à la présidence des Républicains à une simple formalité ou à des rivalités personnelles sur fond de jeux d’écuries présidentielles, j’ai décidé d’être candidat à la présidence des Républicains», a-t-il annoncé.

Il rejoint dans la liste des prétendants composée d'Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et Viriginie Calmels, ex-numéro 2 du parti et ancienne conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine.

Sa candidature apparaît en totale désaccord idéologique avec l'actuel président des LR, Christian Jacob. Ce dernier avait rejeté tout accord avec le gouvernement, craignant un ralliement politique trop brutale avec Renaissance.

Mais Serge Grouard pourrait trouver des soutiens sur cette ligne «conciliante» avec le gouvernement. Le 17 août, dans la Matinale de CNEWS, Frank Louvrier, maire de La Baule (Loire-Atlantique), estimait que «Les Républicains auraient dû rentrer au gouvernement».