Orages : la vigilance orange levée pour cinq départements

La vigilance orange aux orages concernant cinq départements du Sud-Ouest a été levée.

Lundi soir, Météo-France avait placé cinq départements en vigilance orange pour risque d'orages. Etaient concernés : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn.

Selon Météo-France, des averses orageuses accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 110 km/h étaient attendues.

Malgré l'alerte lancée par Météo France, aucun dégât matériel conséquent, ni blessé physique, n'a été enregistré.

Dans le même temps, soixante-cinq autres départements avaient été placés en vigilance jaune par Météo-France.

«Sur les départements voisins placés en vigilance jaune (Ariège et Aude notamment) des rafales assez fortes et des chutes de grêle sont également possibles, mais dans une moindre mesure», avait ajouté Météo-France.

Mardi matin, un temps chaotique accompagné d'averses et parfois d'orages, s'étendra du quart nord-ouest au Centre et de l'Auvergne à la vallée du Rhône et la Provence.