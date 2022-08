Covid-19 et quatrième dose : où en est-on ?

Alors que la rentrée approche, la question d’une potentielle reprise épidémique se pose, et donc d’une poursuite des campagnes de rappel vaccinal. Mais pour l’heure, la quatrième dose pour tous n’est pas à l’ordre du jour.

La rentrée revient désormais avec son lot d’inquiétudes sur le plan sanitaire : retour au bureau ou en classe, dans des lieux clos, températures en baisse… Autant de facteurs qui peuvent faire craindre le retour d’une énième vague épidémique du Covid-19.

Alors que les Français ne sont plus soumis ni au pass vaccinal, ni au port du masque, ni à aucune restriction de déplacement, avec la levée de l'état d'urgence sanitaire, la question de la vaccination se pose à l’approche de la période automnale et d’une potentielle nouvelle vague. Si les indicateurs épidémiques poursuivent leur baisse, il demeure en moyenne sur le territoire environ 17.000 cas de contamination par jour, et un taux d’incidence de 192 cas pour 100.000 habitants.

Priorité aux personnes fragiles

Pour de nombreux Français, la dernière dose de vaccin – la troisième, dans la plupart des cas – remonte au début de l’année 2022. Alors face au risque de remontée épidémique, une nouvelle campagne de rappel sera-t-elle organisée à l’automne ?

Il faut tout d’abord souligner que la deuxième dose de rappel, ou quatrième dose, est déjà ouverte pour un certain public : elle a été très tôt recommandée pour les personnes immunodéprimées et leur entourage, et l’est depuis cet été pour les personnes de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les personnes à risque de développer des formes graves de la maladie en raison de comorbidités. Depuis le 26 juillet, tous les professionnels de santé, les salariés du secteur médico-social et les pompiers sont aussi éligibles à la deuxième dose de rappel.

A noter que toute la stratégie sanitaire et vaccinale du gouvernement repose sur un principe : protéger les plus fragiles. C’est pour cela que l’exécutif ouvre en priorité l’accès à chaque nouvelle dose de vaccin aux publics les plus à risques, avant de les étendre, quand cela est nécessaire, à l’ensemble de la population.

Cependant, selon le dernier point épidémiologique de Santé Publique France, seuls 32,6% des 60-79 ans éligibles à la deuxième dose de rappel l’ont reçue, et 45,7% des plus de 80 ans. Une couverture vaccinale jugée insuffisante par le ministère de la Santé.

Pas d'urgence à vacciner tout le monde pour le moment

Pour l’heure, le gouvernement et les autorités de santé n’ont pas prévu d’étendre la quatrième dose à tous les Français. «Au vu des données disponibles et de la situation épidémique, l’administration d’une seconde dose de rappel aux personnes vulnérables demeure, à ce stade, l’option recommandée, conformément à la stratégie vaccinale à moyen terme présentée durant l’été. (…) Cette recommandation est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’épidémie et des données disponibles», a expliqué la Haute Autorité de Santé (HAS) au journal Ouest France.

Si la question reste sur la table, l’ancienne ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, ayant déclaré en juin dernier que la France viendrait «probablement» ouvrir la quatrième dose aux moins de 60 ans, le gouvernement n’a pas encore fait d’annonce sur le sujet. Peut-être attend-il également l’arrivée de la nouvelle génération de vaccins promis par Pfizer, aussi bien adaptés à la souche d’origine du virus qu’aux nouveaux variants BA.4 et BA.5 d’Omicron, majoritaires aujourd’hui.