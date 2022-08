Accusations de viols sur mineur : l'écrivain Gabriel Matzneff entendu en audition libre

Visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans suite aux révélations de l’éditrice Vanessa Springora en 2020, l’écrivain Gabriel Matzneff a été entendu en audition libre ce mercredi 31 août par les policiers de l’Office central de répression des violences aux personnes.

L'écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans après les révélations début 2020 de l'éditrice Vanessa Springora, a été entendu mercredi en audition libre par des policiers, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Les policiers de l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), basés à Nanterre, l'ont interrogé «sur les différents éléments recueillis par l'enquête, notamment ses écrits», selon une source proche du dossier. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé cette audition libre.

Le 2 janvier 2020, Vanessa Springora avait publié «Le Consentement» (Grasset). La nouvelle directrice des éditions Julliard avait dénoncé les ravages de sa relation sous emprise avec Gabriel Matzneff, pédophile revendiqué. Elle avait alors 14 ans et lui près de 50. L'écrivain y voyait un «ouvrage hostile, méchant, dénigrant» et non le récit de leurs «lumineuses et brûlantes amours».

Dès le lendemain, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de Gabriel Matzneff pour «viols commis sur mineur» de moins de 15 ans. Marlène Schiappa, à l’époque secrétaire d'Etat à l'Egalite femmes-hommes, avait alors appelé «toutes les personnes ayant connaissance d'actes pédocriminels commis dans cette affaire (...) à se manifester auprès de la justice (...)».

Le 7 du même mois, Gallimard, qui publiait depuis 30 ans le Journal de Gabriel Matzneff, avait annoncé l'arrêt de sa commercialisation. Le dernier volume, «L'Amante de l'Arsenal», était sorti en novembre 2019. «Je pense qu'il a raison, cela calmera les excités (...)», avait écrit l'écrivain dans une lettre où il dénonce une «vague de néo-puritanisme».

Ses autres éditeurs, Stock et Léo Scheer, avaient cessé à leur tour la commercialisation de ses livres.

Le directeur du Point avait annoncé que l’écrivain avait décidé de cesser sa collaboration avec l'hebdomadaire pour lequel il tenait une chronique irrégulière depuis 2013.

Le 8 janvier, l'association de prévention l'Ange Bleu avait attaqué en justice Gabriel Matzneff pour apologie de la pédocriminalité.