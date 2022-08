«La priorité c’est l’intégrité physique de la population et des policiers, pas celle des délinquants», affirme Thibault de Montbrial

Invité dans la Matinale de CNEWS, Thibault de Montbrial, président du Centre Réflexion Sécurité Intérieure, a jugé que l’État devrait «assumer la violence légitime» des policiers «dans les cas légaux».

Soutenir les forces de l’ordre. Thibault de Montbrial, président du Centre Réflexion Sécurité Intérieure était l’invité de Laurence Ferrari ce mercredi 31 août. Devant une société de plus en plus violente, ce dernier a indiqué que le changement devait être profond et voulu par l’État.

«Il faut que l’État, par l’intermédiaire de son ministre de l’Intérieur et de son garde des Sceaux, transmette des informations aux préfets et aux procureurs» a-t-il déclaré. De plus, Thibault de Montbrial a estimé que l’Etat devait aussi «assumer la violence légitime autorisée par la loi», afin que les fonctionnaires sur le terrain «sachent qu’ils seront soutenus par leur hiérarchie».

La finalité, pour le président du Centre Réflexion Sécurité Intérieure, est de mettre un terme à «l’ambiguïté qui fait qu’il y a une auto-censure des policiers et gendarmes qui n’utilisent pas leur arme alors qu’ils pourraient».

«La priorité c’est l’intégrité physique de la population et des policiers, pas celle des délinquants», a-t-il conclu.