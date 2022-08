Rentrée : sur TikTok, Emmanuel Macron s’adresse aux élèves et appelle à lutter contre le harcèlement scolaire

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok ce mardi, veille de la rentrée, le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé aux élèves, mettant l'accent sur le harcèlement scolaire et la lutte contre ce fléau.

«L’école c’est fait pour apprendre, pas pour avoir une vie impossible», a lancé Emmanuel Macron dans une vidéo TikTok à destination des élèves qui retrouveront ce jeudi les bancs de l'école. Le chef de l'État a ainsi invité les jeunes victimes de harcèlement scolaire à dénoncer ces actes et à ne pas avoir peur de parler.

«Grosse p*te», «T'es qu'une sous-m*rde», «T'es moche», «T'es gros». La vidéo d'Emmanuel Macron commence par un florilège d'insultes et de menaces. «Ces insultes, ces menaces, ces injures trop d’entre vous les ont entendues à l’école, les subissent au quotidien», a souligné le président de la République, rappelant que «près d'un million (d'enfants) ont à subir ce harcèlement scolaire».

Une situation qui ne peut décemment pas continuer ainsi, a estimé Emmanuel Macron qui a évoqué les nombreux témoignages qu'il a reçus d'élèves victimes de harcèlement. «Face à cela, nous agissons avec l’ensemble de vos professeurs et toutes celles et ceux qui chaque jour font le nécessaire pour vous éduquer, les conseillers d’éducation, les directrices et directeurs d’établissement» a-t-il poursuivi.

«Parlez-en !»

Le chef de l'Etat a ensuite rappelé les numéros d'aide à disposition des victimes : le 3020 mais aussi le 3018 et l'application 3018 développés avec l'association e-Enfance qui lutte notamment contre le cyber-harcèlement et le harcèlement scolaire.

«Le message que je veux vous faire passer aujourd’hui : n’acceptez rien. Le problème est du côté de ceux qui vous insultent, vous agressent, vous rendent la vie impossible. Ce sont eux qui ont tort, c’est vous qui êtes dans votre droit, c’est vous que l’on doit aider pour vous faire respecter et donc nous ne céderons rien», a martelé Emmanuel Macron.

Et de conclure : «Parlez-en ou dénoncez-le. On ne lâchera rien (…) L’école c’est fait pour apprendre pas pour avoir une vie impossible, sans aucune justification (…) En tout cas il ne faut pas les laisser faire et on ne les laissera plus faire».