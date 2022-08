Stationnement payant des deux-roues à Paris : 3 alternatives pour ne pas payer le parcmètre

Alors que le stationnement des deux-roues motorisés devient payant à Paris à partir de ce jeudi 1er septembre, certains préfèreront peut-être trouver des subterfuges pour éviter de payer le parcmètre tous les jours. Existe-t-il seulement des alternatives ?

Stationner son deux-roues à Paris devient payant, alors comment détourner cette mesure ? Pour ceux qui possèdent un deux-roues motorisé – des véhicules aussi appelés thermiques – et qui souhaiteraient le garer dans l'espace public parisien, il ne sera pas possible de tricher, et la municipalité parisienne a prévenu : elle sera intransigeante. Il existe néanmoins quelques alternatives pour éviter d'avoir à pointer au parcmètre. Non sans avoir à mettre la main à la poche.

se mettre aux deux-roues électriques

La première alternative consiste à tout plaquer pour se mettre aux deux-roues électriques, qui eux peuvent continuer de se garer gratuitement dans tout Paris. Si sur le principe, tout le monde trouve l'idée bonne, c'est le coup porté au portefeuille qui fait moins l'unanimité.

Aujourd'hui, les différents modèles de scooter ou de moto électrique sont commercialisés entre 1.600 euros (pour les petits scooters bridés à 25 km/h) jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les motos les plus performantes.

Malgré cet obstacle financier de taille (et le fait qu'il faille tout de même s'inscrire sur les registres de la Ville), les ventes de deux-roues électriques ont explosé ces derniers temps, au point d'atteindre + 25 % sur les premiers mois de l'année 2022.

S'ABONNER AUX PARKINGS EN SOUS-SOl

Autre solution : prendre le «Pass 2RM». Concrètement, il s'agit d'un abonnement contracté directement auprès d'un parc de stationnement privé «au choix du conducteur» et qui donnera ainsi droit – comme en surface – «à un stationnement horaire à tarif réduit». A noter que ce «Pass 2RM» sera à contracter directement auprès des parkings partenaires, dont la liste est disponible ici.

Côté prix, la tarification sera définie selon deux zones, avec un abonnement à 90 euros par mois (à 256 euros par trimestre ou à 990 euros par an) en zone 1 de Paris Centre au 11e arrondissement, et un abonnement à 70 euros par mois (199 euros par trimestre ou à 770 euros par an) en zone 2 du 12e au 20e arrondissement.

Un choix qui peut intéresser les propriétaires de deux-roues – Parisiens ou non-Parisiens – qui auraient besoin de se garer régulièrement, voire quotidiennement, près de leur lieu de travail parisien. Et ce, afin d'éviter d'avoir à payer le tarif «visiteur».

utiliser les deux-roues en free-floating

Et pour ceux qui n'utilisent leurs deux-roues qu'avec parcimonie : il existe plusieurs opérateurs de scooters électriques en libre-service (Cityscoot, Yego, Cooltra, Lime...). Le principe ? Après s'être enregistré sur l'application, l'usager a accès à une flotte assez importante (plus de 3.500 pour Cityscoot et bientôt 1.500 pour Yego par exemple) et paie ses trajets à la minute.

Une solution économique et écologique, mais qui ne peut convenir, de fait, qu'à ceux qui font des trajets très courts et qui n'utilisent que très rarement leur deux-roues. Pour inciter un maximum de monde à venir tester leur solution, Yego offre 90 minutes à tout nouvel utilisateur avec le code promo YEGOGRATUIT.