Stationnement payant à Paris : encore une semaine pour s'inscrire

A une semaine du lancement du stationnement payant pour les deux-roues motorisés à Paris, jeudi 1er septembre, il faut impérativement que les propriétaires s'enregistrent auprès des autorités, s'ils veulent être dans les règles. Y compris les propriétaires de modèles électriques, pour qui le stationnement demeure gratuit.

A partir du 1er septembre, le stationnement devient payant pour les deux-roues motorisés à Paris. Pour stationner leur véhicule, les conducteurs doivent impérativement s'inscrire sur le site dédié sur paris.fr, via FranceConnect ou en fournissant les pièces justificatives sur le site en question (les propriétaires de modèles électriques également, même si eux peuvent toujours stationner gratuitement).

Cette dernière méthode est souvent «plus longue», prévient la municipalité parisienne, «mais parfois nécessaire». «Vous fournissez les justificatifs demandés, la Ville de Paris les étudie et vous informe par mail si vous pouvez bénéficier d'un droit de stationnement. Cela peut prendre plusieurs jours», explique-t-on sur paris.fr.

Quels justificatifs fournir ?

Sur le service numérique parisien, les propriétaires de deux-roues qui voudront s'inscrire – qu'ils soient Parisiens ou non – doivent d'abord décliner leur identité et adresse, puis autoriser la transmission de leurs données personnelles aux 3 applications mobiles qui serviront à payer le stationnement. A savoir PayByPhone, ParkNow et Flowbird.

Ils doivent ensuite choisir de s'inscrire pour 1 an ou 3 ans, et payer 22,5 euros pour 1 an ou 45 euros pour 3 ans. Puis fournir le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que le justificatif de domicile pour ceux qui souhaiteraient bénéficier du tarif résident (avis d'imposition sur les revenus ou contrat d'énergie si déménagement récent).

Une zone résidentielle très précise

C'est aussi par ce biais que les résidents pourront découvrir à quelle zone de stationnement ils auront droit avec le tarif résidentiel. Une zone comprise dans un périmètre situé dans un rayon d'environ 1 km autour de l'adresse officielle. Pour ceux qui souhaiteraient connaître leur zone, l'outil de la mairie de Paris est disponible ici.

Et pour ceux qui n'auraient pas procédé à cette inscription, ils pourront tout de même stationner sur les places réservées aux deux-roues dans Paris, mais au prix fort. Le tarif visiteur étant de 3 euros pour une heure de stationnement en zone 1 (1er au 11e arrondissement) et de 2 euros en zone 2 (12e au 20e arrondissement).