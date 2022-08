Paris : tout savoir sur le passage au stationnement payant pour les deux-roues

A partir de ce jeudi 1er septembre, le stationnement des deux-roues motorisés – aussi appelés thermiques – va devenir payant à Paris. Une mesure critiquée dont les contours sont également quelque peu techniques.

Gratuit jusqu'à présent pour les motos, les scooters et autres cyclomoteurs, le stationnement devient payant ce jeudi dans l'espace public parisien. Malgré les critiques, la municipalité parisienne défend une mesure «d'équité» censée répondre «à des enjeux climatiques et de santé publique».

Qui est concerné par la mesure ?

Tous les deux-roues motorisés sont concernés par la mesure, qu'ils s'agissent des motos, des scooters ou encore des cyclomoteurs. En revanche, le stationnement reste gratuit pour les modèles hybrides et électriques.

A noter qu'il y a aussi quelques exceptions : certains propriétaires de deux-roues thermiques pourront en effet être exemptés de payer le stationnement en raison de leur handicap ou encore de leur travail.

C'est notamment le cas des professionnels du domaine médical qui pratiquent les soins à domicile ou encore de tous les Franciliens en situation de handicap ou en perte d'autonomie, titulaires des cartes CMI-S ou CES/CSPH.

quels sont les horaires ?

Dès ce jeudi 1er septembre 2022, le stationnement devient payant dans tout Paris, du lundi au samedi de 9h à 20h, hors dimanches et jours fériés, et ce, y compris durant le mois d'août.

Combien ça coûte pour les visiteurs ?

Côté portefeuille, la municipalité promet depuis le début qu'elle appliquera des tarifs deux fois moins importants que ceux appliqués aux automobilistes.

Concrètement, pour les visiteurs, il faudra compter 3 euros la première heure en zone 1 (du 1er au 11e arrondissement) et 2 euros la première heure en zone 2 (du 11e au 20e arrondissement).

Attention, ces taris sont progressifs, c'est-à-dire que plus un deux-roues stationne au même endroit, plus son propriétaire va payer cher. S'il stationne son véhicule 6 heures, ce dernier devra débourser 37,5 euros en zone 1 et 25 euros en zone 2.

Combien ça coûte pour les résidents ?

Tous les habitants de Paris ont le droit aux tarifs résidentiels. Le principe : s'acquitter d'un abonnement de 22,50 euros par an (ou 45 euros pour 3 ans), puis 75 centimes par jour ou 4,50 euros par semaine.

A savoir cependant que ce tarif résidentiel ne donne pas accès à toutes les rues de la ville, mais seulement à un périmètre bien défini autour du domicile du propriétaire du deux-roues.

Autre fait notable : si une personne bénéficie déjà du tarif résidentiel pour une voiture, celle-ci ne pourra pas en profiter sur un deuxième véhicule. Entre la voiture ou le scooter, il faudra choisir.

A l'instar des Parisiens, certains propriétaires de deux-roues peuvent également bénéficier de tarifs préférentiels. C'est notamment le cas des professionnels dits «sédentaires», tels que certains artisans, commerçants, kiosquiers ou encore bouquinistes.

Comment bénéficier de tarifs préférentiels ?

Mais pour bénéficier des tarifs préférentiels, il faut absolument s'enregistrer sur le site dédié sur paris.fr, via FranceConnect ou en fournissant les pièces justificatives sur le site en question (les propriétaires de modèles électriques également, même si eux peuvent toujours stationner gratuitement).

Deux mois après la mise en place de ce service d'enregistrement, environ 10.250 demandes ont été satisfaites selon la municipalité parisienne.

«Le nombre de stationnements résidentiels accordés est de 6.080, le nombre de droits professionnels est de 2.419 et il est de 1.667 pour les 2RM électriques et de 80 pour les 2RM handicap», a fait savoir David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités.

qu'est-ce que le «Pass 2RM» ?

Pour ceux – Parisiens ou non – qui auraient besoin de se garer quotidiennement près de leur travail, la municipalité parisienne a imaginé un partenariat avec des parkings privés dont la liste est disponible ici.

Le principe ? Moyennant un abonnement de 90 euros par mois en zone 1 et 70 euros par mois en zone 2, le propriétaire du deux-roues peut avoir accès à une place de stationnement en sous-sol en illimité dans le parking partenaire de son choix, et à des tarifs attractifs dans les autres parkings.

Où est-il autorisé de stationner ?

Dès lors, les deux-roues enregistrés ont le droit de stationner, moyennant un ticket de stationnement en bonne et due forme, sur l'une des 42.000 places réservées aux deux-roues, mais aussi sur n'importe quelle place de stationnement «classique» pour les voitures.

En parallèle, la municipalité parisienne a annoncé la création de 5.000 places de stationnement supplémentaires pour les deux-roues, dont 1.000 ont déjà été livrées.

Que risque-t-on à ne pas payer ?

En cas de non-paiement du stationnement, le propriétaire du deux-roues risque de recevoir une amende. Un forfait de post-stationnement (FPS) qui pourrait atteindre 37,50 euros en zone 1 et 25 euros en zone 2.

Dans un premier temps, ce sont les agents de la Ville de Paris qui seront chargés d'effectuer ces contrôles, qui ne peuvent être réalisés via le système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) en raison de la (petite) taille et de l'emplacement des plaques d'immatriculation.