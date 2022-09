Arizona : une ville entièrement engloutie par une tempête de sable (vidéo)

Une tempête de sable a englouti ce vendredi la ville de Chandler, située dans l’Arizona. Le phénomène a provoqué une coupure d’électricité dans des milliers de foyers.

Les images sont impressionnantes. Un mur de poussière de 2 km de haut et 80 km de large s’est abattu vendredi sur la ville de Chandler, dans l’Arizona (Etats-Unis).

Ce phénomène, appelé «haboob» («vent fort» en arabe), a connu des rafales de plus de 100 km/h et a provoqué de nombreuses coupures d’électricité. Près de 5.000 foyers ont été touchés.

La tempête a progressé d’une vitesse de 30 à 50km/h, a rapporté La chaîne météo.

A quick time lapse of the #haboob as it rolled into Downtown Chandler, AZ from the East. This was recorded at 6:15 PM. #azwx #Monsoon2022 pic.twitter.com/01BxiQ329z

— Pete Miramontes (@wxpete75) September 3, 2022