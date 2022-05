Irak : une violente tempête de sable étouffe Bagdad et une partie du pays (Vidéo)

Une tempête de sable a frappé jeudi 5 mai, sept provinces irakiennes dont la capitale Bagdad ainsi que la grande région semi-désertique d’Al-Anbar, dans l’ouest du pays. Elle a provoqué le décès d'une personne et l'hospitalisation de plus de cinq mille autres pour des troubles respiratoires.

Cette tempête est la septième qui touche l'Irak en un mois et les services météorologiques s'attendent à ce que ce phénomène se reproduise tout au long du mois de mai.

Les rues de la capitale irakienne ainsi que celles de Nassiriya et de Nadjaf, dans le sud du pays, ont été envahies par un épais nuage orangé, avec le sable s'infiltrant dans les habitations.

La majorité des Irakiens qui ont bravé la tempête ont dû porter des masques chirurgicaux afin de se protéger de cette poussière envahissante et irritante.

A cause d'une visibilité extrêmement réduite, les autorités de l'aéroport de Bagdad ont dû interrompre leurs vols et rares ont été les automobilistes à oser s'aventurer sur les routes.

En outre, plus de cinq mille personnes se sont rendues à l'hôpital en moins de 24 heures pour des troubles respiratoires provoqués par la tempête de sable, selon l'agence de presse étatique INA. De très nombreuses personnes âgées et asthmatiques ont été prises en charge par les équipes hospitalières. Les autorités ont indiqué ce jeudi qu'une personne était décédée à Bagdad.

Un phénomène lié au changement climatique

Les tempêtes de poussières sont de plus en plus fréquentes dans le pays en raison de la sécheresse et du changement climatique. L'Irak fait aujourd'hui partie des cinq pays au monde les plus vulnérables au changement climatique et à la désertification.

«Durant les deux prochaines décennies, l'Irak devrait connaître 272 jours de poussière par an et en 2050, le seuil des 300 jours par an sera atteint», a indiqué début avril un haut responsable du ministère de l'Environnement, Issa al-Fayyad.

Pour lutter contre ce phénomène, le ministère de l'Environnement a préconisé plusieurs mesures dont celle de créer des forêts qui font office de brise-vent.