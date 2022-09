Les Républicains : qui sont les candidats à la présidence du parti ?

Les 3 et 4 décembre prochain, les électeurs des Républicains seront appelés aux urnes pour nommer le nouveau président de leur parti. A l’heure actuelle, plusieurs figures de la droite se sont portées volontaires pour succéder à Annie Genevard, l'actuelle présidente par intérim.

Eric Ciotti

Finaliste surprise de la primaire des Républicains en 2021, remportée par Valérie Pécresse, le député des Alpes-Maritimes a été le premier à officialiser sa candidature à la présidence du parti.

Représentant une ligne plus radicale chez les LR, Eric Ciotti porte un discours musclé sur la sécurité et l’immigration. Il souhaite également redonner à son parti une dynamique immédiate.

Cela commencerait par la désignation d’un candidat à la présidentielle de 2027. Dans un entretien au JDD, ce dernier a d’ailleurs estimé que Laurent Wauquiez possédait toutes les qualités pour représenter la droite à cette échéance future.

Bruno Retailleau

Le patron des sénateurs LR se veut être plus radical quant à l’avenir. En effet, il a promis de créer «un nouveau parti» afin de rassembler sa famille politique. «Après trois échecs à trois présidentielles, il n'y a pas de fatalité. La condition est de tout changer, pas seulement les visages, pas seulement le nom du parti» mais de «tout bousculer», a-t-il affirmé à la presse.

Soutenu par Gérard Larcher et François-Xavier Bellamy notamment, Bruno Retailleau plaide pour «plus de sécurité», «moins d’impôts» et ne ferme pas sa porte aux électeurs de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour, dont certains sont d’anciens sympathisants des Républicains.

S’il est élu président du parti, Bruno Retailleau a laissé entendre qu’il gardera la tête du groupe au Sénat. Un cumul «pas seulement compatible mais souhaitable» alors que «le Parlement revient au centre du débat public» : c'est selon lui «un gage de cohérence et de clarté».

Aurélien Pradié

S’il n’est pas encore officiellement candidat, le secrétaire général Aurélien Pradié a d’ores et déjà souhaité qu’une «guerre des chefs» ne s’installe pas avec Eric Ciotti et Bruno Retailleau.

Le député du Lot est également favorable au fait que le parti «change de nom, de lieu et de message politique». En effet, ce dernier a estimé que «la reconstruction des Républicains» était «une tâche à temps plein» et que son président devait être «libre» et non présent pour «chauffer la place de qui que ce soit» en vue de la présidentielle de 2027.

Virginie Calmels (incertaine)

L’ancienne numéro 2 des LR avait annoncé sa candidature le 23 août dernier. Cependant, la Haute autorité des Républicains a rejeté sa candidature, arguant qu’elle n’était pas à jour de cotisation.

Dénonçant des «manœuvres» visant à «éviter» sa candidature, Virginie Calmels n’a pas exclu de saisir la justice. «Ces tentatives pour empêcher ma candidature ne font que renforcer ma détermination à assainir un parti qui en a bien besoin», a-t-elle affirmé dans une communiqué, estimant que son profil «dérangeait».

Le premier tour de l’élection du nouveau président des Républicains se tiendra les 3 et 4 décembre, avant un second tour les 10 et 11. Les candidats ont jusqu’au 2 octobre pour se déclarer.