Paris : les parkings pour les deux-roues motorisés, un marché en pleine explosion

Alors que le stationnement est désormais payant pour les deux-roues motorisés à Paris, des solutions alternatives se mettent en place. Parmi elles, celle de louer un parking à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année, et parfois, sans engagement. Un marché en pleine explosion, qui fait face à une demande grandissante.

Gare ta bécane, 12point5, Zenpark, Yespark, Onepark... Les gestionnaires de parkings pour deux-roues motorisés sont de plus en plus nombreux à Paris, offrant une alternative au stationnement payant en surface pour les propriétaires de deux-roues qui ne pourraient bénéficier du tarif résidentiel. Pour un prix moyen compris entre 40 et 100 euros, ces derniers peuvent ainsi bénéficier d'une place de stationnement moins chère que le tarif visiteur en surface.

Des milliers de places disponibles

C'est ce que propose 12point5 depuis plusieurs années. A Paris, l'entreprise propose «plus de 800 parkings» et bientôt «1.200 pour octobre». Soit 10.000 places vélos et 6.000 places de scooters. Pour en bénéficier, il suffit de rentrer son adresse sur le site pour trouver toutes les places disponibles autour de la localisation. Côté prix, ils varient selon le modèle et la taille du deux-roues.

Leur concept ? Diviser les 12,5 mètres carrés d'une place de parking classique pour voiture en 9 places pour les vélos ou en 4 places pour les deux-roues, et rentabiliser ainsi les nombreuses places laissées vacantes. Selon le président et co-fondateur de 12point5, Paul Martichoux, il y aurait pas moins de «30 % de vacance dans les parkings parisiens si on mélange tout type de parkings».

Et le moins que l'on puisse dire est que le stationnement rendu payant pour les deux-roues motorisés a fait exploser la demande. «Depuis mi-août, il y a plus de 200 inscriptions par jour», se réjouit ce dernier, qui assure que de plus en plus de propriétaires individuels font appel à son entreprise pour louer leur(s) place(s) de stationnement. Celles-ci étant devenues plus difficiles à louer alors que les voitures sont de moins en moins nombreuses dans la capitale.

Lancée il y a moins d'un an à Paris, la plate-forme Gare ta bécane propose un service similaire. «On a créé des places de parking deux-roues sur d'anciennes places qui étaient vacantes dans des parkings appartenant à des particuliers, des bailleurs sociaux et dans des co-propriétés», explique Grégoire Linée, co-fondateur de Gare ta bécane, qui a souhaité les demandes de réservation «à l'image d'Airbnb», avec un contrat en ligne et le tout, sans engagement.

Pour l'instant, l'entreprise commercialise «un plus de 200 places» à Paris, toutes louées «à une vitesse record». «On optimise l'espace, on créé 4 à 6 places pour deux-roues sur une place de parkings classiques», souligne son co-fondateur. Et l'ambition est d'aller encore plus loin, pour proposer de nouvelles places. «On est en constante recherche de nouvelles places», assure-t-il.

En outre, d'autres ont bien compris l'intérêt de ce tout nouveau marché. Déjà présentes à Paris pour offrir ce service aux propriétaires de voitures, les entreprises comme Zenpark, Yespark et Onepark ont désormais élargi leur offre aux propriétaires de deux-roues. Si les prix sont un peu plus élevés, plus chers que le Pass 2RM proposé par la municipalité, elles présentent l'avantage d'être déjà bien implantées dans le paysage parisien.