Affaire Garrido-Corbière : Jean-Christophe Lagarde placé en garde à vue

L'ex-député Jean-Christophe Lagarde a été placé en garde à vue, tout comme un policier et un ancien collaborateur, dans le cadre de l’enquête sur les fausses accusations du Point contre Raquel Garrido et Alexis Corbière.

C’est un nouveau tournant dans l’affaire des fausses accusations du journal Le Point à l’encontre d’Alexis Corbière et de Raquel Garrido. Le maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, a été placé en garde à vue, dans la matinée du 7 septembre, a indiqué le Parquet de Paris. Un policier, Anouar Bouhadjela, ainsi qu’un collaborateur du président de l’UDI, avaient été placés en garde à vue mardi 6 septembre, comme l’a confirmé une source à l’AFP.

Plusieurs auditions prévues ce mercredi

L’ancien député, battu par Raquel Garrido aux élections législatives de juin 2022, a été interpellé à son domicile et transféré dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes (BRDP), indique Le Parisien. Les deux autres individus ont été auditionnés mardi, et devraient être de nouveau entendus ce mercredi, selon une source proche du dossier à l'AFP.

Ces gardes à vue surviennent quelques mois après l’ouverture d’une enquête, par le parquet de Paris, pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, d’usurpation d’identité et de données. Cette enquête est liée à la publication d’un article dans Le Point, signé par Aziz Zemouri.

En juin, l’hebdomadaire avait publié en ligne un article signé par le journaliste accusant indûment le couple d'avoir exploité une femme de ménage sans papiers, ce que les deux élus avaient aussitôt démenti fermement. Au lendemain de la publication de l’article, ce dernier avait été supprimé, et le journal avait admis que l’article s’était «révélé faux».

Des plaintes multiples

Le journaliste, désormais évincé du Point, avait alors déposé plainte contre l’ancien député UDI et Anouar Bouhadjela, qu’il a désigné comme étant l’homme qui l’a mis en contact avec une femme prétendant être une aide ménagère, non déclarée et sans papiers, du couple de députés.

Le patron de l'UDI a, lui, déposé plainte pour abus de confiance, alors que le couple Garrido-Corbière a déposé une seconde plainte pour diffamation contre Aziz Zemouri et Le Point.