Jordan Bardella sur la crise énergétique : «Emmanuel Macron a organisé un crime économique»

Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 8 septembre, Jordan Bardella, candidat à la présidence du RN, est revenu sur la crise énergétique, accusant le président Emmanuel Macron de «crime économique».

Présent sur le plateau de la Matinale de CNEWS, le candidat à la présidence du Rassemblement national, Jordan Bardella, s’est montré critique envers le président Emmanuel Macron et sa gestion de l’énergie en France, notamment sur le nucléaire. «Il y avait depuis le général de Gaulle, et jusqu’à Nicolas Sarkozy, un consensus pour dire que le nucléaire était un atout français pour la compétitivité de nos entreprises (…) et c’est surtout un garant de notre souveraineté énergétique», a déclaré le député avant d’accuser Emmanuel Macron d’avoir «organisé un crime économique».

De nouvelles centrales nucléaires avec le RN

«Quand on explique aux Français que les problèmes énergétiques viennent de la guerre en Ukraine, c’est faux. L’augmentation des prix de l’énergie, elle a démarré bien avant la guerre en Ukraine» a développé Jordan Bardella. Selon lui, ce sont les différentes décisions liées au nucléaire, comme la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui seraient à l’origine de la hausse des prix de l’énergie en France.

«On paye aujourd’hui le fait d’avoir, à la tête de l’État, des gens qui n’ont aucune conviction», a pointé Jordan Bardella, rappelant les promesses non-tenues d’Emmanuel Macron. L’unique moyen de récupérer la souveraineté économique et énergétique, selon le candidat à la présidence du RN, serait de construire de nouvelles centrales nucléaires en France.