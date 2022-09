Paris : 350 nouveaux policiers affectés dans l'agglomération dès le mois d'octobre

Pas moins de «350 gardiens de la paix» fraîchement diplômés seront affectés à la préfecture de police de Paris, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a-t-on appris ce jeudi 8 septembre.

Formés dans les différentes écoles de police (Oissel, Périgueux, Reims, Roubaix, Saint- Malo et Toulouse), 350 policiers doivent rejoindre la préfecture de police de Paris (PP) d'ici à quelques semaines, afin de venir gonfler les rangs des près de 30.000 policiers que compte l'institution à ce jour.

De nouveaux effectifs attendus fin octobre

«Dans le cadre des 10.000 postes de policiers et gendarmes créés sous le précédent quinquennat du Président de la République, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé d'affecter 350 nouveaux gardiens de la paix dans l'agglomération parisienne», a ainsi communiqué la PP ce jeudi.

Attendus à partir du 31 octobre prochain, ces derniers auront «pour mission principale, notamment à Paris, de lutter contre la délinquance» parmi laquelle les «atteintes aux personnes et aux biens», la «lutte contre la drogue» ainsi que la «utte contre les violences intrafamiliales», a fait savoir la PP.

Jusqu'à 1.000 nouveaux policiers à terme

Une annonce qui intervient deux jours après la visite de la Première ministre Elisabeth Borne dans le fraîchement rénové commissariat de Paris Centre, lors de laquelle elle a indiqué la création de «8.500 postes de policiers et gendarmes» en 5 ans en France dont «3.000 dès 2023», dans le cadre de la loi de programmation sur la sécurité.

A cette occasion, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé l'affectation de «1.000 nouveaux policiers» à la préfecture de police de Paris, en vue du renforcement de «la lutte contre la délinquance et le trafic de drogue». Et d'affirmer qu'ils contribueraient «également activement à la sécurité des Jeux Olympiques [de Paris 2024]».

Grâce aux 1000 nouveaux policiers qui seront affectés à la Préfecture de Police de Paris, nous renforcerons la lutte contre la délinquance et le trafic de drogue. Ils contribueront également activement à la sécurité des Jeux Olympiques. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 6, 2022

Le ministre avait aussi évoqué la création de «11 nouvelles unités de force mobile (UFM), soit plus de 1.000 policiers et gendarmes», dans le cadre du maintien de l’ordre public et de la préparation des Jeux Olympiques. «Nous redéploierons également les 7 UFM affectées à la préfecture de police de Paris», avait-il affirmé.

Pour rappel, la préfecture de police de Paris n'est pas seulement responsable de l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure de la capitale, mais elle l'est également pour les 3 départements limitrophes des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94).