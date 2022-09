Mulhouse : des tags anti-police découverts, un syndicat dénonce «un appel au meurtre»

Le syndicat Alliance Police Nationale a alerté l’opinion publique ce vendredi 9 septembre sur de nombreux tags visant la police, découverts la veille dans le quartier Bourzwiller à Mulhouse (Haut-Rhin).

Des insultes et des menaces claires à l’encontre de la police et de la brigade anticriminalité (BAC). Ce vendredi, le syndicat Alliance Police Nationale a publié sur Twitter un message afin d’alerter sur des messages insultants et de menaces à l’encontre de la police et de la BAC de Mulhouse (Haut-Rhin).

Tags contre nos collègues, Quartier #Bourtzwiller #Mulhouse depuis hier.



L’enquête permettra d’identifier l’auteur & on attend une sanction exemplaire! C’est un appel au meurtre.





Menaces et haine contre les #fdo cette spirale doit s’arrêter ! @ALLIANCE_METZ pic.twitter.com/dJ8aYzQY8M — ALLIANCE PN (@alliancepolice) September 9, 2022

Le syndicat policier a publié quatre clichés montrant des tags véhéments faits d'insultes ciblées et même d'un appel au meurtre. Sur l’une des photographies, on peut en effet voir écrit sur un mur : «On va tuer un policier».

Le syndicat Alliance Police Nationale a pointé du doigt cet «appel au meurtre», tout en souhaitant que l’enquête en cours «permette d’identifier les auteurs» et qu’une «sanction exemplaire» soit prononcé à l’encontre du ou des responsables.