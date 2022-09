Journée du cheval : 5 disciplines à découvrir

L’équitation est un sport qui regroupe beaucoup de disciplines très variées. Du loisir à la compétition, le choix est vaste.

Sur les 36 activités que pratiquent les centres équestres et les poney clubs de France, en voici cinq qui offrent leur lot de sensations.

Le concours de saut d’obstacle

Sans doute la plus connue et la plus pratiquée des disciplines équestres. Il faut franchir un parcours semé d’obstacles sans faute, c’est-à-dire sans faire tomber de barre. Cette activité nécessite de la technique mais aussi de l’agilité.

Le Trec

Le Trec, qui signifie Techniques de Randonnée Équestre de Compétition, est plébiscité par les amoureux de la nature. Il s’agit d’une discipline qui vise à faire progresser les cavaliers et les chevaux afin de leur permettre d’acquérir l’autonomie du voyage.

Le horse-ball

Contrairement à ce que son nom laisse penser, le horse-ball a été inventé en France à la fin des années 1970. Certains y voient un mélange entre le rugby et le basket. Deux équipes de six joueurs s’affrontent sur un terrain avec deux buts. Chaque joueur ne pas garder le ballon plus de dix secondes et doit faire trois passes avant de pouvoir marquer.

La voltige

Cette discipline est très esthétique, mais aussi très physique. Le voltigeur évolue sur un cheval ou un poney au pas ou au galop et effectue une série de figures. L’équilibre est de rigueur.

Western

Popularisée par les films américains, l’équitation western est une vraie discipline à part entière. A l’origine, il s’agissait d’une équitation de travail que pratiquaient les cavaliers qui devaient convoyer du bétail à travers le continent américain.