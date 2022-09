Paris : 103 interpellations après les premiers regroupements de «septembre noir» contre l'inflation

Plus d'une centaine de personnes ont été interpellées ce samedi à Paris, alors qu'une manifestation pour dénoncer l'inflation sous le nom de «septembre noir» était organisée à l'appel des gilets jaunes.

Pas moins de 103 interpellations et 54 verbalisations ont eu lieu à Paris, ce week-end, a fait savoir la préfecture de police de Paris, alors que des regroupements «non déclarés» organisés par des «individus issus des gilets jaunes» prenaient place dans la capitale.

Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/GQHqcwzcs3 — Préfecture de Police (@prefpolice) September 10, 2022

Plusieurs tentatives de regroupement

Tout a débuté dès 7h du matin, samedi, lorsque les effectifs de police ont commencé à intervenir dans divers quartiers de Paris, notamment porte de Saint-Cloud, place de Colombie et du Trocadéro (16e), «pour contrôler l'identité de quelques dizaines d'individus qui tentaient de se regrouper sur la voie publique».

Là, la préfecture de police de Paris souligne qu'«il leur a été précisé que de tels regroupements n'étaient pas tolérés». Plusieurs d'entre eux ont finalement été «contrôlés à nouveau» dans le quartier de la place de l'Etoile en fin de matinée, «verbalisés» voire «interpellés».

Plus tard, vers 14h, les policiers ont dû intervenir à nouveau, cette fois dans le quartier de la place de la République (11e), alors que, selon l'institution, ces manifestants «non déclarés» tentaient «de se mêler à une manifestation déclarée en soutien à l'Ukraine».

«On est là pour se révolter»

Sur Facebook, des participants de plusieurs groupes se revendiquant des gilets jaunes avaient fait part de leur intention «d'occuper les rues de Paris à partir du 10 septembre». «On est pas là pour danser et chanter mais pour se révolter», pouvait-on d'ailleurs lire sur un tract partagé sur le groupe Facebook «septembre noir».

«Ce groupe a rapidement improvisé un cortège sauvage en empruntant le boulevard Magenta puis le quai de Valmy où certains d'entre eux, visage dissimulé, ont incendié une poubelle et renversé un conteneur de déchets sur la chaussée», a fait savoir la PP, qui rappelle «sa fermeté à l'égard de ce type de regroupements non déclarés ayant pour seul but de commettre des exactions».

Au total, 103 personnes ont ainsi été interpellées dont 93 pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations, 3 pour dégradations volontaires, 3 pour outrage rébellion et 4 pour violences à l'encontre des forces de l'ordre.