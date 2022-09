JO 2024 : le processus de sécurisation de la cérémonie d'ouverture «arrêté à l’automne», selon Laurent Nuñez

A moins de 2 ans de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques dans la capitale, la question de l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur la Seine n'est toujours pas tranchée. Côté sécurité, le nouveau préfet de police de Paris assure ce mercredi 14 septembre que le «processus de sécurisation sera arrêté à l'automne».

«On est en train d’aboutir, le processus de sécurisation définitif sera arrêté durant l’automne», a fait savoir Laurent Nuñez ce mercredi, questionné par Le Parisien au sujet de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Celui qui a été nommé préfet de police de Paris fin juillet, et dont l'une des missions principales sera de sécuriser cet événement mondial, assure être «depuis la rentrée» entré «dans la phase opérationnelle».

Toutes les zones seront «sécurisées»

Confirmant que la cérémonie aurait «bien lieu», le préfet a notamment expliqué que «les lieux où le public pourra se positionner» avaient été évalués mais que «les jauges [n'étaient] pas encore arrêtées». Ce qui est sûr selon lui, c'est que «ces zones seront sécurisées en termes de risque terroriste, de lutte contre la délinquance, mais aussi de gestion de la foule».

Et le préfet de police de Paris se veut rassurant sur l'organisation de cette cérémonie : «on n'est pas du tout en retard [...] On est désormais dans un pilotage plus fin, qui correspond au calendrier». Et de souligner qu'il vient de rencontrer tous les membres du CIO à Paris «il y a quinze jours» à sujet. «Cela sera un évènement populaire et festif majeur des Jeux», a-t-il assuré.

Mais la sécurisation des JO ne va pas s'arrêter à la seule cérémonie d'ouverture pour Laurent Nuñez, qui rappelle qu'il a «choisi de piloter [lui-même] la mission du suivi de toutes les thématiques des Jeux», qu'il s'agisse des «transports en commun», de la «circulation» ou de la «sécurisation des sites».