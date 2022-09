Paris : les travaux d’embellissement des Champs-Elysées ont démarré ce jeudi

Les travaux d'embellissement des Champs-Elysées ont démarré ce jeudi 15 septembre, avec l'arrivée d'une barge remplie de près de 14.000 m2 de dalles de granit, qui viendront remplacer les trottoirs abîmés. Un chantier qui devra être terminé avant les JO de Paris 2024.

Une remise à neuf avant les JO. Le chantier dit «d'embellissement» des Champs-Elysées, mené par la municipalité parisienne, a été lancé ce jeudi, avec l'arrivée symbolique de la toute première barge, venue du centre de maintenance et d’approvisionnement de la Ville de Paris. Situé à Bonneuil-sur-Marne (94), cet atelier fournit les matériaux nécessaires aux chantiers parisiens.

Réfection des trottoirs et des pieds d'arbres

«Toutes les dalles de granit qui vont remplacer celles des Champs-Elysées viennent d'arriver par barge», explique Jacques Baudrier, qui souligne qu'il y aura un bateau par mois, et que chaque bateau pourra livrer «14.000 m2 de dalles de granit», soit «1,4 hectare». «L'équivalent de 12 camions», souligne l'adjoint à la mairie de Paris chargé du suivi des chantiers, qui se félicite au passage de l'utilisation de la voie fluviale pour mener à bien ces travaux.

Les travaux d'embellissement des #champsélysées commencent ! Suivant une logistique de livraison bas-carbone, les matières premières nécessaires à la rénovation et à la végétalisation de l'avenue ont été acheminées par barge au port des Champs-Élysées. pic.twitter.com/A6OBWNwN9M — PCA-STREAM (@PcaStream) September 15, 2022

Au programme : l'extension de l'anneau piétonnier au bas de l'Arc de Triomphe sur la place de l'Etoile, la réfection des trottoirs et des pieds d'arbres sur l'avenue des Champs-Elysées ainsi que la réfection des sols et la végétalisation des jardins situés dans le bas de celle qui est censée être «la plus belle avenue du monde», mais qui a perdu de son charme ces dernières années.

Reconquérir des espaces au profit des piétons

En cause notamment ? Un espace public dédié à la voiture jugé «surdimensionné» par la municipalité parisienne. Pour y remédier, l'espace piétonnier – aujourd'hui délimité par des plots et des chaînes – «va être reculé de 9 mètres», réduisant de trois le nombre de files pour les voitures, selon l'adjoint.

En outre, la rénovation des Champs-Elysées, c'est aussi «la plantation de 107 arbres», «la débitumisation et la végétalisation de 12.500 m2» et «la végétalisation de 400 pieds d'arbres végétalisés», souligne Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des espaces verts et de la végétalisation de l'espace public.

«Ce chantier est dans la lignée de ce qu'on fait dans tout Paris : on augmente le budget de l'entretien de la chaussée et des trottoirs, on développe l'espace piéton et on végétalise partout là où c'est possible», avance Jacques Baudrier, rappelant que le coût de ces travaux sont estimés «à 30 millions d'euros». «Un budget conséquent qui doit permettre de reconquérir des espaces au profit des piétons».