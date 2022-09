Corse : Gérald Darmanin réclame des propositions pour «muscler» l’économie de l’île

Lors de l’ouverture d’un cycle de discussions sur l’avenir de la Corse, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a demandé au président autonomiste du Conseil exécutif de l’île, Gilles Simeoni, de lui faire des propositions pour «muscler» l’économie de la collectivité.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé vendredi au président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, de lui faire des propositions pour «muscler» l'économie de l'île, lors de l'ouverture à Paris d'un cycle de discussions sur l'avenir de la collectivité.

«J'ai demandé à Gilles Simeoni de m'adresser le projet économique dont il rêve, dont il a besoin», qu'il juge «nécessaire pour la Corse», a déclaré le ministre place Beauvau, à l'issue d'une réunion de travail avec une délégation d'élus corses. «On va le 'challenger', et puis on y mettra les moyens budgétaires, fiscaux, normatifs, pour rendre la Corse plus autonome», a ajouté Gérald Darmanin.

Retour sur le Comité stratégique relatif à l’avenir de la Corse qui s’est réuni aujourd’hui.



Au menu, le modèle économique et social de la Corse et les différents modèles institutionnels des îles de la Méditerranée. (1/4) pic.twitter.com/kgxWx2ahyp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 16, 2022

Les participants à la rencontre ont tous «convenu» qu'il fallait «absolument muscler davantage» l'économie corse, a encore dit le ministre, évoquant une possible «adaptation» des dispositifs fiscaux existants.

Cette réunion était le premier rendez-vous d'un cycle de concertations qui doit durer une année entre le gouvernement et les élus locaux sur l'avenir économique, social et institutionnel de l'île.

Gilles Simeoni s'est lui aussi félicité d'une journée «extrêmement productive». «La discussion n'est pas close, elle va continuer, mais les jalons sont posés», a ajouté l'élu.

2ème réunion du processus de négociation entre la Corse et l’Etat, dans un climat d'écoute: modèle éco et social, comparaison des statuts d’autonomie des îles européennes, rappel de la nécessité de gestes concrets dans tous les domaines. Le chemin est tracé. Il nous faut réussir. pic.twitter.com/1qEy3sku8v — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) September 16, 2022

Le président autonomiste du Conseil exécutif de Corse a expliqué avoir demandé à Gérald Darmanin d'«envoyer tout de suite des signes concrets», sur «quatre catégories de problèmes» : «le prix du carburant, le pouvoir d'achat, le crédit d'impôt, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, et la question sociale».

Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué ce vendredi qu'il se rendrait en Corse les 6 et 7 octobre, avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, pour parler notamment du sujet de l'énergie et des déchets.

Cet été, le locataire de la place Beauvau avait fait valoir qu'il n'y aurait «aucun tabou» lors de ces consultations, notamment sur une évolution vers l'autonomie, tout en fixant deux lignes rouges : une Corse qui reste «dans la République» et ne pas créer «deux types de citoyens» sur l'île.

La deuxième réunion sera consacrée à la «spéculation financière, l'urbanisme et le logement» et la troisième, prévue «avant la fin 2022», à «la langue et la culture corses».