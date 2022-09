Météo : les températures vont dégringoler ce week-end

Après un été particulièrement chaud, prolongé pendant plusieurs semaines et ponctué de canicules à répétition, une première baisse notable du mercure devrait être ressentie en France dès ce vendredi et ce week-end.

Le grand écart des températures. Après plusieurs épisodes de fortes chaleurs, le thermomètre devrait désormais baisser.

En effet, selon les prédictions de Météo-France les températures maximales vont chuter d’une dizaine de degrés. Ainsi, dès vendredi, 16 °C sont attendus du côté de Paris et 15 °C à Lyon et Strasbourg.

La raison de cette baisse soudaine est due à un anticyclone qui «va regonfler sur les Iles Britanniques tandis qu'une dépression va se former entre la Scandinavie et l'Europe Centrale». De plus, «un flux de nord va se mettre en place et faire nettement baisser les températures».

Un pays coupé en deux

Ce week-end, la moitié nord du pays ne devrait pas dépasser les 15 à 19 °C. Dans le sud, les températures devraient se stabiliser entre 20 et 27 °C.

Les minimales, elles, ne dépasseront pas les 8 °C par endroits en matinée dans la moitié nord. Dans le sud, elles dépasseront rarement les 15 °C.