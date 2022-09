Plages privées accusées de discrimination : SOS racisme dépose plainte

SOS Racisme doit porter plainte ce vendredi 16 septembre contre des plagistes accusés de discrimination à Juan-les-Pins. A l'occasion d'une enquête, réalisée le 30 juillet dernier, l'association avait mis au jour la discrimination présumée subie par des personnes noires ou maghrébines, à l'entrée de ces établissements privés.

La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Des discriminations raciales sont-elles possible sur certaines plages du Sud de la France ? L'association SOS racisme avait voulu répondre à la question, le 30 juillet dernier, en réalisant un «testing» sur différentes plages privées de Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).

Plus facile d’obtenir un transat sur les plages privées de la Côte d’Azur quand on est blanc, que quand on est une personne racisée. C’est ce qu’ont prouvé des militants de SOS racisme, lors d’un testing le 30 juillet à Juan-les-Pins.





Nous les avons suivis en caméra cachée. pic.twitter.com/AyWWZo3NQF

— Loopsider (@Loopsidernews) August 9, 2022