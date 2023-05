Bernard Pignerol : le dirigeant LFI et fondateur de SOS Racisme est mort des suites d'un cancer

Jean-Luc Mélenchon a annoncé dans la soirée du dimanche 21 mai le décès de Bernard Pignerol, un de ses plus proches collaborateurs au sein de La France insoumise, qui était aussi le fondateur de l’association SOS Racisme.

«Le cancer l’a tué», a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Bernard Pignerol, dirigeant de La France insoumise, est décédé lors de sa 65e année dimanche 21 mai, des suites d’un cancer, a annoncé l’ancien candidat aux élections présidentielles. «Ce matin, Bernard Pignerol, notre camarade, est passé dans la mort. Le cancer l'a tué», a tweeté Jean-Luc Mélenchon.

Ce matin, Bernard Pignerol, notre camarade, est passé dans la mort. Le cancer l’a tué. La détresse nous frappe. Il était un dirigeant et un militant essentiel du mouvement insoumis, dont il a été un des plus brillants et actifs fondateurs et le compagnon désintéressé de notre… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 21, 2023

Le fondateur de La France insoumise a rendu hommage à «un dirigeant et un militant essentiel du mouvement insoumis, dont il a été un des plus brillants et actifs fondateurs».

Bernard Pignerol faisait également partie des fondateurs de l’association SOS Racisme, et en a été le vice-président de 1984 à 1993. L’ancien président de SOS Racisme Harlem Désir a également témoigné de son «immense tristesse» sur Twitter, face au décès d’un homme «d'engagement, de culture, au cœur de tous les combats de la gauche».

Des hommages de Bertrand Delanoë et Bruno Le Maire

Entre 1988 et 2002, Bernard Pignerol était aussi un membre de la Gauche Socialiste, mouvement du PS dirigé à l’époque par Jean-Luc Mélenchon.

Il a aussi été conseiller international de Bertrand Delanoë, alors maire de Paris de 2007 à 2014, qui a également réagi à sa disparition sur Twitter.

Si plusieurs figures de la gauche lui ont rendu hommage, Bernard Pignerol a également été commémoré par Bruno Lemaire, qui était l’un de ses camarades de la promotion «Valmy» à l’ENA.

Très attristé par la mort de @BernardPignerol, camarade de promotion avec qui j’avais gardé une relation amicale. Nos positions politiques nous opposaient. Nos liens anciens nous rapprochaient.



À sa famille, à ses proches, j’adresse mes pensées les plus sincères et émues. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 21, 2023

«Nos positions politiques nous opposaient. Nos liens anciens nous rapprochaient», a tweeté le ministre de l’Economie, qui s’est dit «très attristé» par la disparition de l’homme politique.