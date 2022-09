Accueil de réfugiés à Callac en Bretagne : une manifestation d’opposants ce samedi

Une manifestation contre un projet d'accueil de réfugiés à Callac (Côtes-d'Armor) est organisée ce samedi au sein même du village breton. Un rassemblement très observé, l'affaire ayant pris ces derniers jours une dimension nationale.

Un samedi sous haute tension. Plusieurs partis et mouvements d'extrême droite ont appelé à une manifestation dans la commune de Callac (Côtes-d'Armor).

Ils s'opposent en effet à un projet d'accueil des réfugiés dans un ancien collège de la ville. Le rassemblement est prévu à 11h.

Les organisateurs de la mobilisation nommée «unitaire et patriote» ont dénoncé les séries d'aides octroyées à «des familles de réfugiés» alors qu'elles sont «refusées aux Français de Callac».

Dès l'annonce de cette mobilisation, des habitants de Callac et la région se sont mobilisés en réaction. Une contre-manifestation est ainsi également prévue.

