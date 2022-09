Mort d’Elizabeth II : La Poste édite quatre timbres en hommage à la reine

La Poste édite un carnet de quatre timbres de collection avec des photos de la reine Elizabeth II, en hommage à la défunte monarque. Le carnet, en vente dès ce lundi 19 septembre, sera diffusé à seulement 50.000 exemplaires.

Le monde a les yeux rivés vers Londres. Ce lundi 19 septembre, les funérailles de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte jeudi 8 septembre, ont eu lieu à l’abbaye de Westminster, au cœur de la capitale du Royaume-Uni. Pour l'occasion, en France, La Poste édite un carnet de quatre timbres de collection, en hommage à la souveraine, qui avait accédé au trône en 1952 à l’âge de 25 ans.

Le carnet, vendu 8,50 euros et imprimé aux couleurs de l’Union Jack, le drapeau britannique, sera diffusé à seulement 50.000 exemplaires. La Reine y est notamment représentée en blanc, à l’occasion de son couronnement le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster. On la voit aussi sur un cheval, lors de la cérémonie «Trooping the Colour» en 1972.

Elizabeth II, philatéliste passionnée

La Reine était elle-même une grande collectionneuse de timbres. La collection philatélique royale, lancée par le prince Alfred, le fils de la reine Victoria, est d’ailleurs l’une des plus remarquables au monde. Le premier timbre-poste de l’histoire, le «Penny Black», émis en 1840 au Royaume-Uni, représentait déjà une reine Britannique, Victoria, qui avait accédé au trône trois ans plus tôt. Chaque événement du règne d’Elizabeth II a par la suite valu l’édition de timbres spéciaux.

«Souveraine de sagesse et de force, elle aura marqué profondément sa nation, son peuple et son Histoire, nouant tout au long de ses 70 ans de règne des relations d’amitié avec la France», a indiqué La Poste dans un communiqué.