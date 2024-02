Elizabeth II : l'ancien Range Rover de la reine mis en vente pour plus de 260.000 euros

Un Range Rover qui a appartenu à la reine Elizabeth II a été mis en vente pour 224.850 livres, soit plus de 260.000 euros.

Un Range Rover royal. Une voiture de la marque Range Rover qui a appartenu à la reine Elizabeth II vient d'être mis en vente. Pour acquérir le 4x4, il faudra débourser la somme de 224.850 livres soit un peu plus de 263.000 euros. De couleur bleue et avec un intérieur en cuir ivoire, cette voiture a été utilisée lors de nombreux événements de la royauté entre 2016 et 2017, rapporte Sky News.

En avril 2016, l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama et sa femme Michelle avaient même partagé un moment dans cette voiture en compagnie de la souveraine.

La voiture comporte quelques options spécialement demandées par la royauté. Tout d'abord, la plaque d'immatriculation est toujours la même. Ce Range Rover possède un éclairage dissimulé, des marches adaptées et une sirène de police.

For sale: Queen Elizabeth II's Range Rover During its eight years and 2,586 miles of service, it's been spotted chauffeuring the late Queen and Duke of Edinburgh about, as well as Barack and Michelle Obama during a state visit. All yours for £224,850.https://t.co/PQ5jJBhzLR pic.twitter.com/a8laSgbitI

— PistonHeads (@PistonHeads) January 30, 2024