Paris : dès aujourd'hui et pour Noël, les Champs-Elysées se mettront en mode «économie d'énergie»

En pleine crise énergétique, et alors que les appels à la sobriété énergétique retentissent de toute part, le comité Champs-Elysées vient d'annoncer une série de mesures pour limiter la consommation d'énergie de celle qui est considérée comme «la plus belle avenue du monde».

Horaires des illuminations réduits, éclairages des enseignes éteints... Les Champs-Elysées brilleront un peu moins forts dès aujourd'hui et plus particulièrement pendant les fêtes de Noël. Une décision prise par le comité Champs-Elysées face à «l'urgence à agir» comme «réponse aux recommandations du gouvernement» et «accompagnement des mesures annoncées par la Ville de Paris».

La consommation d’énergie réduite de 44 %

Concrètement, les illuminations de Noël seront installées pendant 6 semaines, au lieu de 7, du dimanche 20 novembre au lundi 2 janvier inclus, au lieu du dimanche 20 novembre au lundi 9 janvier. En parallèle, leur scintillement cessera à 23h45, «soit 2h15 plus tôt que les années précédentes», selon le comité. Exceptions faites des 24 et 31 décembre.

Des choix qualifiés d'«importants» par le comité Champs-Elysées, qui estime déjà que ces mesures «permettront de réduire de 44 % la consommation d’énergie des illuminations».

Les boutiques éteintes entre 22h et 7h

Même chose du côté des boutiques, vitrines et autres écrans installés sur l'avenue : le comité Champs-Elysées a invité toutes les enseignes concernées à «éteindre leur éclairage au plus tard à 22h» et à ne les rallumer qu'à «7h00 le lendemain, au moins».

Une mesure qui prend effet dès aujourd'hui, et qui «devra être généralisée avant le 15 octobre», selon le comité. Seule exception pour les commerces et autres acteurs économiques – notamment les cinémas et les restaurants – qui ont besoin de poursuivre leurs activités au-delà de cette limite horaire.

«Les Champs-Elysées sont, pour le monde entier, un symbole et une vitrine, celle de Paris et de la France. Il était de notre devoir de nous montrer, collectivement et solidairement, exemplaires», s'est ainsi exprimé Marc-Antoine Jamet, le président du comité des Champs-Elysées.

En outre, les foncières, les propriétaires et tous ceux qui travaillent dans des bureaux situés sur les Champs-Elysées «ont été invités à se joindre à ce mouvement», souligne le comité, qui assure que ce plan de sobriété énergétique «sera prolongé autant que de besoin».